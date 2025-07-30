有票快看！雲林表演廳空調故障8月休館23天 多檔節目延期或取消

雲林表演廳是縣內少數專業型表演場館，2020年斥資一億元進行長達2年的大幅度整修，直到2022年中才重新開幕，但近日卻傳出空調設備故障，文化觀光處長陳璧君表示，空調設備逾30年未更換，將連同管線一併更新，8月多檔表演節目將延期、取消。

雲林表演廳近日公告，因空調系統進行整修，8月3日至8月25日原定於雲林表演廳演出的節目檔期將調整，原訂8月9日演出的真雲林閣掌中劇團「小葉夜未眠」改期至9月7日下午2時30分演出、8月16日演出的雲集打擊樂團「樂聚」改期至9月14日下午2時30分演出，地點皆不變。

原訂8月17日演出的斗高校友管樂團「第23屆音樂會」提前至8月16日晚上7時30分演出，地點改在北港文化中心家湖廳，原訂8月24日演出的「天賴之音～媽媽教我的歌」則取消演出。

陳璧君表示，表演廳的空調設備已逾30年未更新，近日設備故障，經廠商評估需連同管線一併更新，因此8月3日至8月25日暫時休館進行整修，8月2日優人神鼓演出節目「涉空而來」及8月30日唐美雲歌仔戲團「天鵝宴」都不受影響。