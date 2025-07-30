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有票快看！雲林表演廳空調故障8月休館23天 多檔節目延期或取消

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林表演廳因空調設備故障，將進行更換工程，8月多檔表演節目演出受影響，部分節目將延期、取消。記者陳雅玲／攝影
雲林表演廳因空調設備故障，將進行更換工程，8月多檔表演節目演出受影響，部分節目將延期、取消。記者陳雅玲／攝影

雲林表演廳是縣內少數專業型表演場館，2020年斥資一億元進行長達2年的大幅度整修，直到2022年中才重新開幕，但近日卻傳出空調設備故障，文化觀光處長陳璧君表示，空調設備逾30年未更換，將連同管線一併更新，8月多檔表演節目將延期、取消。

雲林表演廳近日公告，因空調系統進行整修，8月3日至8月25日原定於雲林表演廳演出的節目檔期將調整，原訂8月9日演出的真雲林閣掌中劇團「小葉夜未眠」改期至9月7日下午2時30分演出、8月16日演出的雲集打擊樂團「樂聚」改期至9月14日下午2時30分演出，地點皆不變。

原訂8月17日演出的斗高校友管樂團「第23屆音樂會」提前至8月16日晚上7時30分演出，地點改在北港文化中心家湖廳，原訂8月24日演出的「天賴之音～媽媽教我的歌」則取消演出。

陳璧君表示，表演廳的空調設備已逾30年未更新，近日設備故障，經廠商評估需連同管線一併更新，因此8月3日至8月25日暫時休館進行整修，8月2日優人神鼓演出節目「涉空而來」及8月30日唐美雲歌仔戲團「天鵝宴」都不受影響。

雲林表演廳1987年落成，為縣內專業型表演場館，屬於中型綜合表演文化中心的中型劇場，2022年斥資1億500萬元進行長達2年整修，包括汰換舞台專業設備、舞台地板全面更新，並將音響反射板換新，打造專業聲學空間，觀眾席座椅也全面更新，增大椅座及背靠，並進行消防安全優化等工程。

雲林表演廳因空調設備故障，將進行更換工程，8月多檔表演節目演出受影響，部分節目將延期、取消。記者陳雅玲／攝影
雲林表演廳因空調設備故障，將進行更換工程，8月多檔表演節目演出受影響，部分節目將延期、取消。記者陳雅玲／攝影

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