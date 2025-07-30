嘉縣山區豪雨成災 阿里山林鐵停駛清理中

受到西南氣流與低壓帶影響，雲嘉南及高屏地區近日連續遭致災性豪雨侵襲，諸多地方傳出嚴重淹水災害，甚至有地區一度水淹及腰、家園泡在水裡。對此，有網友PO出南投縣中寮鄉石龍宮土地公廟（被稱為泡麵土地公）淹水的影片，指出「上游都那麼大了，下游不淹水才怪」。文章曝光後，引發許多網友驚呼「太危險了」。

2025-07-30 16:23