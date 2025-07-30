嘉縣山區豪雨成災 阿里山林鐵停駛清理中
依據中央氣象署資訊，受竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，嘉義縣山區持續有大豪雨發生；阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵經全線巡檢結果，十字路車站以上路段均正常；北門車站至十字路車站之間，目前尚有16處倒樹、土石崩落持續清理中。因山區天候仍不穩定，且需逐段推進清理，明天持續路線清理及列車試運轉作業。
阿里山林鐵及文資處表示，本線（嘉義-阿里山）7月31日停駛，阿里山國家森林遊樂區內之沼平、神木支線，明日下午1時起恢復營運。
因嘉義縣政府上午緊急發布停班課訊息，林業及自然保育署嘉義分署所轄管阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、自然步道及觸口自然教育園區，今天同步配合停止開放。
嘉義分署表示，因天氣尚未穩定，後續阿里山國家森林遊樂區開園與否，將配合嘉義縣政府的停班課公告為原則，不另行每日發布。請民眾隨時留意縣府公告及天候資訊，並避免前往山區以確保安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言