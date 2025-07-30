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嘉縣山區豪雨成災 阿里山林鐵停駛清理中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山林鐵17K（63號平交道處）倒樹及土石崩落。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵17K（63號平交道處）倒樹及土石崩落。圖／阿里山林鐵及文資處提供

依據中央氣象署資訊，受竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，嘉義縣山區持續有大豪雨發生；阿里山林鐵及文資處表示，阿里山林鐵經全線巡檢結果，十字路車站以上路段均正常；北門車站至十字路車站之間，目前尚有16處倒樹、土石崩落持續清理中。因山區天候仍不穩定，且需逐段推進清理，明天持續路線清理及列車試運轉作業。

阿里山林鐵及文資處表示，本線（嘉義-阿里山）7月31日停駛，阿里山國家森林遊樂區內之沼平、神木支線，明日下午1時起恢復營運。

因嘉義縣政府上午緊急發布停班課訊息，林業及自然保育署嘉義分署所轄管阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、自然步道及觸口自然教育園區，今天同步配合停止開放。

嘉義分署表示，因天氣尚未穩定，後續阿里山國家森林遊樂區開園與否，將配合嘉義縣政府的停班課公告為原則，不另行每日發布。請民眾隨時留意縣府公告及天候資訊，並避免前往山區以確保安全。

阿里山林鐵35K+170 土石溢流至軌道。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵35K+170 土石溢流至軌道。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵22K+250零星土石崩落。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林鐵22K+250零星土石崩落。圖／阿里山林鐵及文資處提供

嘉義 阿里山 森林遊樂區

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