打開糖廠棕色面紗 雲林打造鐵道文化新地景

雲林縣府為推動北港觀光，啟動北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫，去年已完成一期工程，今年再自籌1.2億元進行二期工程，今天開工，將結合媽祖與鐵道特色打造糖鐵休憩空間，預計明年7月完工，縣長張麗善表示，盼藉此讓北港香客變遊客，活絡地方經濟。

北港糖廠擁有完整的糖業生產設施、倉庫群及鐵道地景，已關廠停產20年，是雲林縣少數的工業遺址，張麗善形容其為渾然天成的「糖業文化生態博物館」，縣府今進行北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫二期工程動工典禮，台糖公司雲嘉區處長蘇建元、張麗善、立委張嘉郡、雲林縣副議長蔡咏鍀、北港鎮長蕭美文等人一同祈福工程順利。

張麗善說，北港每年有很多香客造訪，縣府從北港糖廠活化開始，透過鐵道文化空間營造，希望讓香客變遊客，一期工程已完工，二期工程將投入1.2億元，將連結媽祖大橋的2公頃空間活動，讓鐵道文化觀光更具完整性，未來香客到北港多了一處遊憩空間，可以增加消費、甚至住宿一宿，帶動地方經濟，「這1.2億元花得很有意義」。

縣府城鄉發展處長林長造表示，二期工程將連結媽祖大橋活化，融入媽祖、鐵道元素，新增鐵道沙龍、蔗裡有媽祖、追日驛站、向陽草坪、糖跡迷蹤、水道走廊、浮動廣場、廁所和展覽室等區域，預計明年7月前完工，藉此改變雲林城鄉風貌。

北港朝天宮目前亦正在規畫重新整修香客大樓，副議長、朝天宮董事長蔡咏鍀說，北港糖廠活化後將打開北港門面，可望吸引許多遊客，朝天宮香客大樓整修後可讓香客、遊客有舒適的休息地方，相信未來北港不僅風華再現、保有在地文化，也走在時代尖端。

張嘉郡說，糖鐵環境的改善，是北港人的願望與期待，香客、遊客定能感受到北港的人文環境大幅提升。