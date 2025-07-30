台積電嘉義廠區工地淹水 縣府將提報10億元園區外防洪計畫

短時間強降雨造成嘉義縣多處淹水，嘉義縣長翁章梁前天向行政院長卓榮泰請命治水，立委蔡易餘今天召集水利署、國科會、台糖公司至新埤大排滯洪池會勘，檢討鄰近嘉義科學園區、台積電等排水系統，希望朝向百年滯洪標準設計，防止大豪雨或颱風災害。

蔡易餘表示，台積電廠區工地近日傳淹水災情，引起社會憂心，今天會勘向國科會初步確認，台積電本身防洪標準達到100年等級，這次淹水主要發生在「施工中的工地」，施工時本來就會比較低窪，但等工程完成，以最高等級的防洪，相信不會再發生水患。

蔡易餘也說，現在要加強排水的地區是嘉義科學園區外圍，過去興建故宮南院時，設計滯洪池、新埤排水堤防，當時因嘉科尚未建設，只有採取十年防洪標準，以現今時空環境來看明顯不足，拜託縣府未來一次拉高新埤排水及周遭支流整治標準，同步園區的百年等級。

翁章梁說，台積電嘉義廠區地基加高13公尺，嘉科園區地基也加高9公尺，已達百年防洪標準，爭取提報10億元改善計畫，提高園區外防洪標準，向行政院長卓榮泰及公共工程委員會主委陳金德討論報告，他們都認同這個發展方向，盼盡速核定，讓嘉科未來順暢運作。