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解嘉科水患隱憂 綠委籲周邊排水升至百年防洪標準

中央社／ 嘉義縣30日電

台積電嘉義廠外部公共道路28日積水，民進黨立委蔡易餘今天召集相關單位會勘，針對鄰近嘉義科學園區、台積電等周邊排水系統通盤檢討，以排除淹水隱憂。

低壓帶與西南風影響，嘉義縣28日清晨起降豪大雨，部分地區出現積淹水災情，位於嘉義科學園區興建中的台積電先進封裝廠工地淹水，台積電當時對外說明廠房基地設計高於路面，是外部公共道路積水。

蔡易餘今天召集國科會、水利署等相關單位到新埤大排滯洪池，現場會勘「嘉義科學園區周邊水患情形」。

蔡易餘表示，民眾看到台積電廠區工地淹水，對於嘉義未來發展可能產生恐慌，今天會勘向國科會初步確認，台積電本身防洪標準達百年等級，此次淹水主要發生在施工中工地，施工時本來就會比較低窪，待工程完成，相信不會再發生水患；至於嘉義科學園區也採取相同防洪標準，未來勢必足以防止大豪雨或颱風災害。

蔡易餘說，當時興建園區外圍滯洪池、新埤排水堤防採取10年防洪標準，以現今時空環境來看，明顯不足，因此拜託縣府未來一次拉高新埤排水及周遭支流整治標準，達到與園區同步的百年等級。

對此縣長翁章梁允諾，將與其他單位通盤檢討周邊排水系統。

翁章梁指出，縣府有規劃案與中央討論，昨天向行政院長卓榮泰及公共工程委員會主委陳金德討論報告，中央也同意朝此發展方向，希望儘速核定，讓嘉科未來順暢運作。

嘉義 淹水 台積電

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