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海嘯恐來襲 台南七股塩埕里撤離居民 北門雙春遊憩區一度不開放
俄羅斯堪察加半島東部外海今早7時25分發生規模8.8強震並引發海嘯，除日本、夏威夷受到影響外，台灣也有海嘯來襲，其中，台南七股區塩埕里預先疏散撤離20多位居民；北門雙春遊憩區今下午3點前則禁止遊客入園，園區業者也說，「第一次遇到這種情況」。
台南北門雙春遊憩區顧問李愷人說，園區今早接獲海嘯警訊通報，隨即啟動緊急應變措施，自中午12點起到下午3點禁止遊客入園，避免遊客到海邊遇上海嘯而發生危險，3點以後則會視情況再開放。
李愷人也坦言，近期海象不佳，加上今天的浪確實相較以往還猛烈、浪高也比較高，許多沙灘地都被海浪侵襲淹沒，再者，海嘯時間遇上漲潮時間，恐有加乘效果導致巨浪來襲，園區工作人員及海巡人員除會加強巡視外，也呼籲遊客要多加小心，切勿因一時好奇影響生命安全。
此外，七股區塩埕里居民也緊急疏散撤離至義合里活動中心，當地塩埕里民說，塩埕里因地勢相對低窪，若海嘯真的進來就會受到影響，因此接獲海嘯警訊後相關單位就派人來協助撤離，里內約有2、30位居民都先搭遊覽車往高處移動撤離，且里民都是高齡長者居多。
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