快訊

獨／專家示警！海嘯能量「排山倒海」30公分高足以沖走人車

驚傳主管集體舞弊「吹哨者慘遭霸凌」 台鐵公司回應了

為罷免不足處向公民團體與支持者致歉 賴清德：承擔所有批評

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德關切台南災區通訊不良 NCC：要求三大業者增設專線優先處理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府上午災後復原進度記者會，國家通訊傳播委員會（NCC）人員（右）首次出席說明進度。記者吳淑玲／攝影
南市府上午災後復原進度記者會，國家通訊傳播委員會（NCC）人員（右）首次出席說明進度。記者吳淑玲／攝影

總統賴清德昨天下午透過視訊關切台南市風災應變與災後復原進度，南市府上午召開記者會，國家通訊傳播委員會（NCC）人員出席表示，已請三大業者於客服系統增設「災區通訊不良優先權」通道，中華電信撥123按1、台灣大哥大撥188按95、遠傳電信撥888按03，民眾可直接由專人協助處理。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，此次風災共造成417座行動基地台損壞，截至29日已有395座修復，修復率94.72%；其餘22座則由臨時基地台支援服務。另275座基地台出現天線偏移，已有269座完成修正，修復率達97.81%。目前共出動26輛行動車進駐災區支援。

市府同步透過Google表單供民眾通報收訊問題，三大電信業者依表單逐案處理。NCC也要求中華電信（撥123按1）、台灣大哥大（撥188按95）、遠傳（撥888按03）設立災區客服專線，民眾可直接由專人協助處理。

市府秘書長尤天厚表示，首波受災戶慰助金已於本周一啟動撥款，超過900戶災民已領取款項。市府各局處持續整合資源，針對災後修繕、石綿清理與安置慰助等面向簡化行政程序、加速協助，並積極媒合在地與外縣市廠商投入修繕，加快復原腳步。

房屋毀損部分，工務局表示，屋損慰助金申請案目前已受理2萬4162件，並自7月28日起陸續撥付民眾。審查採書面方式，每百件抽查一件，若發現申報不實將依法撤銷並追討款項。

為加速補助申請處理，市府研考會在11區公所聯合服務中心假日不打烊，自19日至27日受理諮詢達2萬4410件，申請案件達1萬7666件。其中以住屋毀損為大宗，諮詢數1萬6390件，實際受理1萬1549件，約占7成。服務中心將持續運作至8月10日。

市府一站式線上申辦平台，截至7月27日已受理6008件，包含4764件住屋毀損、1122件車輛泡水或毀損、122件安遷救助。對於申請資料不齊者，市府各單位將主動聯繫協助補件，加速核撥流程，盼協助災民早日復原。

台南災區通訊不良問題，三大電信業者目前共出動26輛行動車進駐災區支援。記者吳淑玲／攝影
台南災區通訊不良問題，三大電信業者目前共出動26輛行動車進駐災區支援。記者吳淑玲／攝影

NCC 基地台

延伸閱讀

賴清德823真登場當罷免「帶兵將軍」？ 吳思瑤：很快會有

傳美拒賴清德過境 凌濤提三大疑點：共諜案查了沒？

傳拒絕賴清德過境紐約 美國務院：台灣沒宣布任何出訪計畫

大罷免戰敗⋯賴清德團結十講也取消？綠營：專注救災

相關新聞

台積電嘉義廠區工地淹水 縣府將提報10億元園區外防洪計畫

短時間強降雨造成嘉義縣多處淹水，嘉義縣長翁章梁前天向行政院長卓榮泰請命治水，立委蔡易餘今天召集水利署、國科會、台糖公司至...

海嘯恐來襲 台南七股塩埕里撤離居民 北門雙春遊憩區一度不開放

俄羅斯堪察加半島東部外海今早7時25分發生規模8.8強震並引發海嘯，除日本、夏威夷受到影響外，台灣也有海嘯來襲，其中，台...

賴清德關切台南災區通訊不良 NCC：要求三大業者增設專線優先處理

總統賴清德昨天下午透過視訊關切台南市風災應變與災後復原進度，南市府上午召開記者會，國家通訊傳播委員會（NCC）人員出席表...

台南「石棉瓦」重災憂成偏鄉健康威脅 環保局：專業團隊進駐協助

台南市受丹娜絲颱風侵襲後，屋頂石棉瓦破損情形頻傳，引發民眾對健康風險的憂慮，尤其許多畜牧場和空屋災情慘重，市府環保局指出...

台南2里推行「可辨別內容物垃圾袋」月減18噸垃圾 將擴大辦理

為防範危險物混入一般垃圾、提升分類正確率，台南市環保局去年起在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，破袋合...

台南仁德鐵路高架化2.6公里路線出爐 1車站北移近奇美博物館

台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究已出現初步成果，市府交通局預計於8月5日晚間6時30分，在仁德區文賢國小舉辦第二場地方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。