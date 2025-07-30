賴清德關切台南災區通訊不良 NCC：要求三大業者增設專線優先處理

總統賴清德昨天下午透過視訊關切台南市風災應變與災後復原進度，南市府上午召開記者會，國家通訊傳播委員會（NCC）人員出席表示，已請三大業者於客服系統增設「災區通訊不良優先權」通道，中華電信撥123按1、台灣大哥大撥188按95、遠傳電信撥888按03，民眾可直接由專人協助處理。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，此次風災共造成417座行動基地台損壞，截至29日已有395座修復，修復率94.72%；其餘22座則由臨時基地台支援服務。另275座基地台出現天線偏移，已有269座完成修正，修復率達97.81%。目前共出動26輛行動車進駐災區支援。

市府同步透過Google表單供民眾通報收訊問題，三大電信業者依表單逐案處理。NCC也要求中華電信（撥123按1）、台灣大哥大（撥188按95）、遠傳（撥888按03）設立災區客服專線，民眾可直接由專人協助處理。

市府秘書長尤天厚表示，首波受災戶慰助金已於本周一啟動撥款，超過900戶災民已領取款項。市府各局處持續整合資源，針對災後修繕、石綿清理與安置慰助等面向簡化行政程序、加速協助，並積極媒合在地與外縣市廠商投入修繕，加快復原腳步。

房屋毀損部分，工務局表示，屋損慰助金申請案目前已受理2萬4162件，並自7月28日起陸續撥付民眾。審查採書面方式，每百件抽查一件，若發現申報不實將依法撤銷並追討款項。

為加速補助申請處理，市府研考會在11區公所聯合服務中心假日不打烊，自19日至27日受理諮詢達2萬4410件，申請案件達1萬7666件。其中以住屋毀損為大宗，諮詢數1萬6390件，實際受理1萬1549件，約占7成。服務中心將持續運作至8月10日。