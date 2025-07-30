台南「石棉瓦」重災憂成偏鄉健康威脅 環保局：專業團隊進駐協助

台南市受丹娜絲颱風侵襲後，屋頂石棉瓦破損情形頻傳，引發民眾對健康風險的憂慮，尤其許多畜牧場和空屋災情慘重，市府環保局指出，石棉若未妥善處理，恐因破碎產生微粒，引發吸入危害，針對空屋會主動巡查，也將持續向中央爭取資源，爭取針對畜牧場等災損設施進行專案補助。

風災過後處處可見石棉瓦廢棄物，民眾憂心指出，在偏鄉地區，許多老屋仍使用石棉瓦。這次風災導致大量石棉瓦破損，可能造成居民吸入有害纖維。這是一個「公共健康議題」，不是個人問題，市府平台應提供說明與安全協助流程，或透過志工協助包裝搬運、聯絡清運業者，才不會讓石棉瓦在村子裡成為無聲的威脅。

環保局指出，市府已提供免費束口型太空包，指導民眾正確以潤濕方式拆除、單獨裝袋綁妥。截至7月29日，環保局統計已發放4280只太空包，受理3796件登記案，累計清運石綿達412.12公噸。原規畫每日3輛車負責清運，目前已擴增至8輛以上，原則上於民眾完成登記並正確裝袋後，3個工作天內清運完畢。對於巷弄狹小地區，則調派堆高機或鏟裝機進場支援，以加速清除作業。

市府表示，若現場發現未登記但有民眾在場的石棉袋，清運人員亦會主動協助載運；另針對破損石棉瓦包括空屋，環保單位也將展開主動巡查與列管。

為強化修繕作業安全，市府勞工局與勞動部職安署、職災預防及重建中心合作，在七股區公所設置「災後重建防護指揮所」，並於新營區公所設立石綿屋頂修繕服務據點。由專業輔導團隊深入災區現場，提供施工安全指導與防塵口罩等防護物資，協助修繕人員落實自我防護。