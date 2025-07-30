台南災後重整復原 逾900戶領取屋損慰助金

颱風丹娜絲重創台南，災區持續重整復原，台南市政府今天表示，首批災民逾900戶已領取屋損慰助金，各區也正媒合當地及外縣市廠商投入修繕行列。

台南市政府秘書長尤天厚今天召開記者會說明風災復原最新進度，包括災後安置、修繕協助、石綿清理及通訊恢復等，他表示，市府持續整合資源，簡化行政流程，加快災後協助。

市府指出，國家通訊傳播委員會（NCC）統計，此次風災造成417座行動基地台受損，截至昨天完成395座修復，剩餘22座由臨時基地台支援。另275座基地台天線偏移，其中269座完成調整。

災區屋損慰助金受理2萬4162件，28日起開始撥付，市府表示，依內政部25日發布規定，採書面審查為原則，每100件抽查1件實地查核，若申報不實將依法撤銷並要求繳回。

此外，災區石綿瓦清除受理申請3796件，清除總量412.12公噸，市府規劃每天逾8輛車清運，狹小巷弄則調派堆高機或鏟裝機進場，若發現未登記、但有民眾在場的石綿袋，清運人員也將協助處理。