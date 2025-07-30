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嘉義水上民宅擋土牆崩落釀災 公所出動怪手清淤助復原

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，水上鄉長林緗亭今天邀集嘉義縣建築師公會理事長許榮方勘查建築物受損情況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，水上鄉長林緗亭今天邀集嘉義縣建築師公會理事長許榮方勘查建築物受損情況。記者黃于凡／攝影

嘉義縣連日傾盆大雨，水上鄉柳新村一處民宅地基擋土牆垮掉，土石泥流湧入後方低窪老舊社區，家中淤泥逾30公分，舉步維艱，公所今早出動小怪手及山貓，協助清理屋外泥土，但擋土牆崩落問題仍待解決，因產權複雜，縣府及公所明將開會協調。

水上鄉長林緗亭今邀集縣府經發處、嘉義縣建築師公會理事長許榮方查看建物受損程度，該處擋土牆分為三段，最底層是早期社區磚造擋土牆，中層是政府施作水泥擋土牆，最上層是目前住戶的磚造圍牆。許榮方說，受損建物已達黃單等級，不建議再住人。

「我們現在連洗澡、上廁所都沒辦法！」江姓住戶說，連日暴雨土石泥流全都湧入家中，堆沙包也沒用，積了厚厚30公分淤泥，更害怕後方民宅直接垮下來，造成更慘重災情，社區15戶受到土石泥流影響，水管全都被塞住，完全沒辦法洗澡、上廁所。

一名住戶說，因為水溝被塞住，家中排水孔不通，積水全都湧入家中，只能用鐵盆從廚房排水孔舀水，再用水桶接力把水抬出去倒掉，他們父子連續3天下雨都沒有休息，體力已經快要透支，擔心不舀水就會讓後面幾戶也都跟著淹水，希望能有移動式抽水機。

林緗亭說，災害準備金用途受限，只能緊急提供抽水機，調度怪手清理淤泥，擋土牆屬於民眾私人財產，只能先請結構技師來看，評估是否有危害性，因受損民宅鄰近縣道163線，若地基掏空甚至坍方，恐影響道路行駛安全，明將與副縣長劉培東開會討論。

嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，連日大雨讓土石泥流湧入多戶民宅，水上鄉長林緗亭協助災後復原，後續將協調處理擋土牆問題。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，連日大雨讓土石泥流湧入多戶民宅，水上鄉長林緗亭協助災後復原，後續將協調處理擋土牆問題。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，連日大雨讓土石泥流湧入多戶民宅，水上鄉公所今天出動怪手清淤助復原。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，連日大雨讓土石泥流湧入多戶民宅，水上鄉公所今天出動怪手清淤助復原。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，水上鄉長林緗亭今天邀集嘉義縣建築師公會理事長許榮方勘查建築物受損情況。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉柳新村一戶民宅擋土牆崩落，水上鄉長林緗亭今天邀集嘉義縣建築師公會理事長許榮方勘查建築物受損情況。記者黃于凡／攝影

住戶 廁所 林緗亭

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