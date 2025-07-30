台南2里推行「可辨別內容物垃圾袋」月減18噸垃圾 將擴大辦理

為防範危險物混入一般垃圾、提升分類正確率，台南市環保局去年起在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，破袋合格率達95%，每月垃圾量減少約18公噸，成效良好並獲里民支持，8月1日起擴大試辦至永康區六合里與東橋里，實施期間，民眾須使用可辨識內容物的垃圾袋投遞垃圾。

針對民眾關心是否須另行購買專用垃圾袋，環保局說明，家戶不必特別購買新袋子，只要是可清楚看見內容物的透明或半透明塑膠袋皆可使用，如裝早餐的塑膠袋、購物用的紅白背心袋、衣物包裝袋等，都可拿來裝垃圾。至於無法辨識內容物的袋子，仍可用來裝回收物，避免浪費。

環保局說，推動「可辨別內容物垃圾袋」可協助清運人員快速辨識垃圾中是否混入危險物或回收物，亦可有效縮短檢查與收運作業時間，另提醒電池、高壓瓶、打火機等危險物品請勿投入一般垃圾，應另交資源回收車；廚餘則應直接倒入廚餘桶，以維護市容整潔與公共安全。

市長黃偉哲強調，垃圾分類與源頭減量是市民應盡的責任，透過「可辨別內容物垃圾袋」的實施，讓危險物或回收物無所遁形，避免於收運垃圾造成危害，及提升垃圾分類正確率。