快訊

俄羅斯8.8強震引海嘯警報 賈靜雯夏威度度假驚魂：像在逃難

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

聽新聞
0:00 / 0:00

台南2里推行「可辨別內容物垃圾袋」月減18噸垃圾 將擴大辦理

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，每月垃圾量減少約18公噸。圖／南市環保局提供
台南市環保局在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，每月垃圾量減少約18公噸。圖／南市環保局提供

為防範危險物混入一般垃圾、提升分類正確率，台南市環保局去年起在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，破袋合格率達95%，每月垃圾量減少約18公噸，成效良好並獲里民支持，8月1日起擴大試辦至永康區六合里與東橋里，實施期間，民眾須使用可辨識內容物的垃圾袋投遞垃圾。

針對民眾關心是否須另行購買專用垃圾袋，環保局說明，家戶不必特別購買新袋子，只要是可清楚看見內容物的透明或半透明塑膠袋皆可使用，如裝早餐的塑膠袋、購物用的紅白背心袋、衣物包裝袋等，都可拿來裝垃圾。至於無法辨識內容物的袋子，仍可用來裝回收物，避免浪費。

環保局說，推動「可辨別內容物垃圾袋」可協助清運人員快速辨識垃圾中是否混入危險物或回收物，亦可有效縮短檢查與收運作業時間，另提醒電池、高壓瓶、打火機等危險物品請勿投入一般垃圾，應另交資源回收車；廚餘則應直接倒入廚餘桶，以維護市容整潔與公共安全。

市長黃偉哲強調，垃圾分類與源頭減量是市民應盡的責任，透過「可辨別內容物垃圾袋」的實施，讓危險物或回收物無所遁形，避免於收運垃圾造成危害，及提升垃圾分類正確率。

環保局長許仁澤表示，此次擴大試辦將持續觀察民眾的配合度與分類成效，未來視執行情況再評估擴大執行。

台南市環保局在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，每月垃圾量減少約18公噸。圖／南市環保局提供
台南市環保局在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，每月垃圾量減少約18公噸。圖／南市環保局提供

廚餘 環保局長 垃圾分類

延伸閱讀

台中清潔隊員勾無照業者收賄 一車2000貪141次…今判2年8月

綠島外海3油櫃落海 台東環保局：暫未發現油污

彰化婦家中外堆滿垃圾鐵門關不了 蟑螂老鼠四竄鄰居崩潰

放了20年...拿北市舊版專用垃圾袋丟垃圾 差點被拒收

相關新聞

山林夢幻雲瀑 嘉義縣山區豪大雨意外出大景

嘉義縣山區受豪大雨影響，部分路段因土石沖落無法行，災情陸續傳出，但在阿里山鄉山美部落卻出現數條瀑布於山林雲霧間傾洩而下，...

嘉義水上民宅擋土牆崩落釀災 公所出動怪手清淤助復原

嘉義縣連日傾盆大雨，水上鄉柳新村一處民宅地基擋土牆垮掉，土石泥流湧入後方低窪老舊社區，家中淤泥逾30公分，舉步維艱，公所...

台南2里推行「可辨別內容物垃圾袋」月減18噸垃圾 將擴大辦理

為防範危險物混入一般垃圾、提升分類正確率，台南市環保局去年起在永康區復華里與勝利里試辦「可辨別內容物垃圾袋」政策，破袋合...

台南仁德鐵路高架化2.6公里路線出爐 1車站北移近奇美博物館

台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究已出現初步成果，市府交通局預計於8月5日晚間6時30分，在仁德區文賢國小舉辦第二場地方...

嘉縣降雨不斷 山區2道路土石擋道無法通行

受西南氣流影響，嘉義縣降雨不斷，梅山往太平36灣及圳南村152道因有土石擋道，目前道路中斷，無法通行，提醒用路人提早改道

風災受創搶修後才重啟迎客 嘉市定古蹟史蹟資料館今又停電休園

嘉義市百年嘉義公園內的市定古蹟—史蹟資料館（品牌名「昭和十八J18」），6日深夜遭逢120年來首度從嘉義登陸的丹娜絲颱風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。