台南仁德鐵路高架化2.6公里路線出爐 1車站北移近奇美博物館

台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究已出現初步成果，市府交通局預計於8月5日晚間6時30分，在仁德區文賢國小舉辦第二場地方說明會，邀請市民參與並提供意見。

交通局指出，此次規劃採高架化方案，全長約2.6公里，北起台86線高架橋下，南至港尾溝溪，沿線可望消除潭稜橋地下道與中正路平交道兩大交通瓶頸，提升仁德地區東西向通行效率。

市長黃偉哲表示，仁德中正路平交道鄰近仁德火車站與保安工業區，尖峰時段經常出現車輛長時間停等，潭稜橋地下道亦因限高、易淹水等問題屢生交通事故。市府研擬鐵路立體化計畫，盼藉此改善交通阻隔，帶動區域發展。

交通局長王銘德說，經專業團隊依據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」進行工程可行性分析，認為高架方式較具可行性。該方案中，保安車站因位於高架鐵道坡段，將北移約550公尺至奇美博物館與十鼓文創園區之間，仁德車站則維持原地高架建設。整體工程總經費初估約104億元。

此外，現址的保安車站為市定古蹟，未來將原地保留，並研議轉型為文化觀光用途。交通局強調，本次說明會將透過現場簡報與網路直播同步進行，並於會後10日內開放民眾書面陳意，相關建議將納入後續規劃與中央提報資料。