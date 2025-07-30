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嘉縣降雨不斷 山區2道路土石擋道無法通行

中央社／ 嘉義縣30日電
嘉義縣受丹娜絲颱風重創，又因暴雨溢堤災情慘重，行政院長卓榮泰（右）昨到嘉義縣勘災，縣長翁章梁（左）爭取治水預算整治大排。記者黃于凡／攝影
嘉義縣受丹娜絲颱風重創，又因暴雨溢堤災情慘重，行政院長卓榮泰（右）昨到嘉義縣勘災，縣長翁章梁（左）爭取治水預算整治大排。記者黃于凡／攝影

受西南氣流影響，嘉義縣降雨不斷，梅山往太平36灣及圳南村152道因有土石擋道，目前道路中斷，無法通行，提醒用路人提早改道。

依據中央氣象署預報資訊，受西南氣流影響，嘉義縣山區未來24小時雨量預估最高達250毫米，嘉義縣政府今天上午7時許公告，梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5鄉鎮停止上班、停止上課，其餘鄉鎮市正常上班正常上課。

林業及自然保育署嘉義分署為保障遊客安全，所轄的阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區、自然步道及觸口自然教育園區，同步配合今天停止開放。

嘉義縣消防局發現，連日降雨導致山區土層含水量豐沛，梅山往太平方向162甲線目前因路上土石沖落，無法行走，而圳南村152道土石擋道，無法通行，提醒用路人提前改道。

嘉義 阿里山

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