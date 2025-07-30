風災受創搶修後才重啟迎客 嘉市定古蹟史蹟資料館今又停電休園

嘉義市百年嘉義公園內的市定古蹟—史蹟資料館（品牌名「昭和十八J18」），6日深夜遭逢120年來首度從嘉義登陸的丹娜絲颱風重創，大樹倒塌，館舍設施受損，經搶修文資委員勘查後，25日重新開園，館方宣布25日至今天連續6天，免門票入園，館方公告，今天因停電臨時休園。

館方臉書公告：29日下午5時30分 ，因公園內電力系統故障造成園區停電，台電隔天將盡速搶修，昭和十八無法營業，今天臨時店休1天。造成不便，請見諒。

史蹟資料館原為日治時期嘉義神社附屬齋館與社務所，建於1943年，屬罕見的「書院造」風格建築，自2019年起由民間團隊以「昭和十八J18」品牌經營，成功打造為文化觀光新地標。

文化局表示，史蹟館所處位置位於公園深處，道路狹窄不利大型機具進出，此次風災更使通道被倒木與雜物阻斷，經建設處與民政處協助，連日搶通道路後，修復團隊方能進場作業。館內一棵老榕樹倒臥齋館屋頂，造成5處破洞與嚴重漏水，另有一株木麻黃連根拔起，砸毀牌樓並堵住唯一通道。

文化局表示，為保護古蹟，修復作業全程以人工鷹架進行，避免傷害建築。目前倒塌樹木已清除，屋頂暫時以帆布覆蓋，牌樓進入木作修復階段，圍牆已重新開放通行，文資委員勘查後確認主體結構無虞，允許局部修繕、重啟開園。

「昭和十八」館方表示，此次災後重建歷經重重挑戰，感謝市府與各界協助與支持，尤其遊客與在地居民的鼓勵更是莫大動力。雖戶外部分區域仍暫時封閉，但內部空間與和服體驗皆正常開放，歡迎大家進入古蹟建築休憩、用餐，重新感受文化魅力。