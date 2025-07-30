聽新聞
0:00 / 0:00

雲林古坑產業加值園區 縣府與台糖合作開發

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善（右）昨與台糖公司董事長吳明昌（左）簽署古坑產業加值園區的開發協議。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右）昨與台糖公司董事長吳明昌（左）簽署古坑產業加值園區的開發協議。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，張麗善昨與台糖公司董事長吳明昌簽署開發協議，宣告進入實質建設；縣府表示，預計未來可創造3千個就業機會、年產值估突破百億元。

古坑產業加值園區由縣府主導規畫、台糖提供土地資源，並委託玉新開發建設公司為開發單位，園區總面積約71公頃，將釋出43.8公頃產業用地，縣府、台糖各擁一半產權。

古坑產業加值園區也是雲林的全循環園區，縣府建設處長廖政彥表示，園區鎖定食品、飲料、飼品、機械設備等低汙染產業進駐，結合農業資源，推動加值加工與冷鏈物流，形成智慧、低碳、永續的現代產業聚落。

張麗善表示，感謝台糖董事長吳明昌展現企業遠見，不僅著眼於土地活化，更積極促成地方產業轉型與升級，盼國營企業與地方政府共同攜手，創造雙贏契機；吳明昌指出，古坑產業加值園區不僅是土地活化案例，更將成為產業聚落整合與地方產業創新的關鍵據點。

古坑產業加值園區鄰近國道三號、斗六產業園區，廖政彥也說，園區將導入高標準公共工程設計，全區電力與電信地下化，規畫有汙水處理設施及環境資源處理中心，並保留燕鴴棲地設立生態保育區，成為兼具韌性、環保與產能的現代化園區。

古坑 台糖 張麗善

延伸閱讀

雲林勘災火藥味濃！劉建國批治水慢 張麗善當場爆氣開嗆

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

雲嘉災情慘台北隊南下支援 蔣萬安：南北齊心守護鄉親

影／雲林水林暴雨成災！鄉民批停班課太慢 張麗善挺代理鄉長：即時應變

相關新聞

雲林古坑產業加值園區 縣府與台糖合作開發

雲林縣政府推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，張麗善昨與台糖公司董事長吳明昌...

台南百年蘇家古厝災損 屋主盼老屋振興補助

台南歷史街區及老屋振興補助計畫12年來促成近200間老屋再生，今年補助案開始受理，不少老屋遭丹娜絲颱風破壞，屋主也希望申...

八掌溪疏濬見成效 五河分署：淹水與土方堆置場無關

水利署第五河川分署因應去年凱米颱風造成八掌溪大量土砂淤積，疏濬並協調台糖菁寮農場暫置土方，有民代直指堆疊的泥土是這次後壁...

雲林古坑產業加值園區簽署開發協議 估創造3千就業 年產值破百億

雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成...

風災重創台南老屋 屋主尋求「老屋振興」補助 文化局這樣說

台南市文化局歷史街區及老屋振興補助計畫推動12年來已促成近200件老屋再生，每案整修最高補助80萬元，今年補助案開始受理...

嘉義高中警官搖籃！嘉市新任警局長陳明志與前局長沈炳信同為校友

警政署高階警官人事案今發布，當中警政署交通組長陳明志接任嘉義市警局長，原局長沈炳信榮調台中市警局副局長；陳明志嘉義縣人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。