雲林古坑產業加值園區 縣府與台糖合作開發

雲林縣政府推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，張麗善昨與台糖公司董事長吳明昌簽署開發協議，宣告進入實質建設；縣府表示，預計未來可創造3千個就業機會、年產值估突破百億元。

古坑產業加值園區由縣府主導規畫、台糖提供土地資源，並委託玉新開發建設公司為開發單位，園區總面積約71公頃，將釋出43.8公頃產業用地，縣府、台糖各擁一半產權。

古坑產業加值園區也是雲林的全循環園區，縣府建設處長廖政彥表示，園區鎖定食品、飲料、飼品、機械設備等低汙染產業進駐，結合農業資源，推動加值加工與冷鏈物流，形成智慧、低碳、永續的現代產業聚落。

張麗善表示，感謝台糖董事長吳明昌展現企業遠見，不僅著眼於土地活化，更積極促成地方產業轉型與升級，盼國營企業與地方政府共同攜手，創造雙贏契機；吳明昌指出，古坑產業加值園區不僅是土地活化案例，更將成為產業聚落整合與地方產業創新的關鍵據點。

古坑產業加值園區鄰近國道三號、斗六產業園區，廖政彥也說，園區將導入高標準公共工程設計，全區電力與電信地下化，規畫有汙水處理設施及環境資源處理中心，並保留燕鴴棲地設立生態保育區，成為兼具韌性、環保與產能的現代化園區。