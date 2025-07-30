台南百年蘇家古厝災損 屋主盼老屋振興補助

台南歷史街區及老屋振興補助計畫12年來促成近200間老屋再生，今年補助案開始受理，不少老屋遭丹娜絲颱風破壞，屋主也希望申請這項補助。市府指出，此計畫以立面整修為主，房屋結構須自行修繕，若有意願仍會協助評估、提供幫助。

丹娜絲颱風重創台南溪北地區，造成大量房屋損壞情況，南市文化局建議屋主先循「房屋修繕補助」的管道申請。

七股城內的百年「蘇家古厝」損毀嚴重，屋主蘇益田說，10年前曾花上百萬元整修，今年4月又花約50萬元處理漏水問題，已快整修好，沒想到丹娜絲侵襲時，附近吹來的鐵皮砸毀整個屋頂梁柱，真是欲哭無淚。

蘇益田指出，目前光雇工搭蓋帆布就花1萬2千元，屋損最高補助才10萬元，後續整修還不知道要花多少錢；蘇家三合院保存前後院及拱門的造型，全台應該很少，希望政府能重視珍貴的文化資產，協助修繕保存。

市議員王宣貿說，丹娜絲風災造成許多老厝損壞，不少是紅瓦、土角磚、竹子的傳統結構，且除了特色的百年老屋，更多老舊毀損建物也亟待修繕，建議市府成立老屋修繕基金會由社會各界捐款支持，特別是偏鄉、獨居長者，媒合引進修繕團隊進駐，加速復原。

南市文化局副局長林韋旭說，「老屋振興計畫」在於改善市容，主要補助建築物外觀（立面）的修飾，修復後必須保有公益性質，不能任意更動外觀，若屋主有意透過老屋振興計畫進行整體修復，只要提出申請，也會協助安排專業團隊前往會勘，與屋主共同討論，找出最適合的修復方式，協力搶救珍貴的歷史老屋。

林韋旭也說，風災過後有屋主來詢問老屋計畫，其中1戶是鹽水區日治時期的街屋，但這項補助計畫僅限於建築立面的整修，該屋結構有損壞，屋主須自行負責，屋主說還要再評估。

文化局表示，歷史街區及老屋振興補助計畫即日起開放申請，受理至10月3日止，8月1日、6日及15日分別於中西區、麻豆、鹽水區舉辦3場說明會。意者可洽文化局或「好舊。好」團隊，視需求提供現地輔導。