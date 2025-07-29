八掌溪疏濬見成效 五河分署：淹水與土方堆置場無關

水利署第五河川分署因應去年凱米颱風造成八掌溪大量土砂淤積，疏濬並協調台糖菁寮農場暫置土方，有民代直指堆疊的泥土是這次後壁區淹水元凶；五河分署說明，經疏濬後包含0728豪雨等幾次颱風八掌溪沒有再發生溢堤，淹水主要係內水排放不及，與暫置土方無直接關係。

台南市後壁區菁寮社區這次0728大雨成災，多處積淹水，民進黨立委林俊憲和當地議員指出，造成這次淹水元凶，是五河局在菁寮農場堆疊的泥土影響蓄水系統。

五河分署表示，位於後壁區的菁寮分場面積約220公頃，目前暫置面積約60公頃，土方量約達385萬立方公尺，暫置面積約占整體菁寮分場27.3%。

緊臨菁寮分場的崩埤排水尚未整治，沿線右岸農地雖於大雨時有積淹水情形，惟依淹水潛勢模擬，於1日降雨200毫米下，因土方暫置區地勢較高，受影響的滯洪體積僅佔1.8％，故區域暫置土方，對滯洪影響輕微。

五河分署規畫後續透過崩埤支線改道及排水路方向改變，將暫置區地表逕流改為直接排入八掌溪，依面積概估，可降低崩埤排水的負擔及溢淹情形。這次淹水主要係內水排放不及，與菁寮農場暫置土方無直接關係。