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雲林古坑產業加值園區簽署開發協議 估創造3千就業 年產值破百億

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成協議，各擁一半產權，今天簽署協議。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成協議，各擁一半產權，今天簽署協議。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成協議，各擁一半產權，今天簽署協議，預計未來可創造3千個就業機會，年產值估可突破百億元。

雲林縣長張麗善今與台糖公司董事長吳明昌簽署協議，宣告「古坑產業加值園區」進入實質建設，由縣府主導規畫、台糖提供土地資源，並委託玉新開發建設公司為開發單位，園區總面積約71公頃，將釋出43.8公頃產業用地，縣府、台糖各擁一半產權。

古坑產業加值園區是雲林縣全循環園區，建設處長廖政彥表示，園區鎖定食品、飲料、飼品、機械設備等低汙染產業進駐，結合雲林豐富農業資源，推動加值加工與冷鏈物流，形成智慧、低碳、永續的現代產業聚落。

縣長張麗善表示，感謝台糖董事長吳明昌展現企業遠見，不僅著眼於土地活化，更積極促成地方產業轉型與升級，盼國營企業與地方政府共同攜手，創造雙贏契機，她也期待開發過程順利圓滿，吸引更多優質廠商進駐；吳明昌指出，古坑產業加值園區不僅是土地活化案例，更將成為產業聚落整合與地方產業創新的關鍵據點。

雲林縣工業會理事長林萬宗表示，古坑產業加值園區定位明確、結構完整，有助於鏈結中部精密機械走廊、帶動農產加工及物流產業聚落成形，也為縣內眾多中小企業創造上下游整合與投資擴廠的機會。

古坑產業加值園區地理位置優越，東鄰國道三號、鄰近斗六產業園區，廖政彥表示，園區將導入高標準公共工程設計，全區採電力與電信地下化，規畫有汙水處理設施及環境資源處理中心，並保留燕鴴棲地設立生態保育區，搭配綠帶與林蔭步道，營造產業與自然共融空間，成為兼具韌性、環保與產能的現代化園區。

雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成協議，各擁一半產權，今天簽署協議。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成協議，各擁一半產權，今天簽署協議。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成協議，各擁一半產權，今天簽署協議。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為強化在地產業競爭力，推動「古坑產業加值園區」開發，歷經6年時間取得內政部開發許可，將與台糖合作開發，雙方達成協議，各擁一半產權，今天簽署協議。記者陳雅玲／攝影

古坑 雲林 張麗善

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