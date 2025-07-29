風災重創台南老屋 屋主尋求「老屋振興」補助 文化局這樣說
台南市文化局歷史街區及老屋振興補助計畫推動12年來已促成近200件老屋再生，每案整修最高補助80萬元，今年補助案開始受理，因丹娜絲颱風造成不少老屋毀損，不少老屋屋主希望申請這項補助，文化局指此項計畫以立面整修為主，房屋結構仍需屋主負責修繕，會請專業團隊協助評估，依屋主意願提供幫助，希望一起搶救老屋。
丹娜絲颱風重創台南溪北地區，強風吹毀許多傳統建築，其中七股城內的百年「蘇家古厝」損毀嚴重，蘇姓屋主說「才剛花了一筆錢整修屋頂、翻修室內，眼看就要完工了，結果一個颱風來，把屋頂整個砸壞更嚴重。」目前先用帆布保護，並聯絡師傅來整修，有心想修復原狀把老屋保留下來，但不知要再花多少錢，政府相關單位能協助更好。
文化局副局長林韋旭表示，風災過後有屋主來詢問老屋計畫，其中一戶是是鹽水區日治時期的街屋，但這項補助計畫僅限於建築立面的整修，但因屋內結構有損壞，屋主須自行負責，屋主說還要再評估。
林韋旭說明，「老屋振興計畫」主要是在於改善市容，主要補助建築物外觀（立面）的修飾，修復後必須保有公益性質，不能任意更動外觀。但若屋主有意透過老屋振興計畫進行整體修復，只要提出申請，也協助安排專業團隊前往會勘，與屋主共同討論，找出最適合的修復方式，協力搶救珍貴的歷史老屋。
市議員王宣貿說，丹娜絲風災造成許多老厝損壞，不少是紅瓦、土角磚、竹子的傳統結構，因災區範圍過於廣大，有特色的百年老屋之外，更多老舊毀損建物也亟待修繕，建議市府成立老屋修繕基金由社會各界捐款支持，特別是偏鄉、獨居長者，媒合引進修繕團隊進駐，加速復原。
文化局說，歷史街區及老屋振興補助計畫即日起開放申請，受理至10月3日止，將於8月1日、6日及15日分別於中西區、麻豆及鹽水區舉辦3場說明會。可洽文化局或「好舊。好」團隊，視需求提供現地輔導；針對這次風災造成的損壞部分，仍建議屋主循「房屋修繕補助」的管道申請。
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