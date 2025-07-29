閱讀造浪 嘉市行動書車前進古蹟城隍廟

嘉義市政府文化局2024年打造行動書車「閱讀浪」，書車除了前往校園、觀光景點、社區及活動等地巡迴駐點外，將於8月6日首度開進國定古蹟嘉義城隍廟，結合在地信仰及閱讀文化，打造廟埕行動書房。文化局長謝育哲表示，讓信眾與旅人一同走進閱讀、親近歷史。

謝育哲表示，駐點服務當天設置主題閱讀專區，讓信眾與旅人們一同走進閱讀、親近歷史，在諸羅城古蹟走訪觀光，也在嘉義獨特的城市光景中感受知識流動的魅力。

城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍廟由諸羅知縣周鍾瑄創建於康熙54年（1715），至今逾300年，經過多次興修改建，是少數留存創建原址的重要建築，與人民有著緊密不可分的關係。閱讀與信仰一樣可以撫慰人心，也透過閱讀與信仰讓心靈自由，行動書車走進廟埕也讓信眾感受城隍爺伴讀時光。