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台南後壁菁寮連2年豪大雨淹水 南市府爭取17.5億力拼整治排水
受低壓帶及西南氣流帶來豪大雨影響，台南後壁、白河多處地區昨積淹水嚴重，其中，後壁菁寮、侯伯里不少居民都盼政府能好好整治排水；行政院長卓榮泰今也率行政團隊勘災，並聽取南市水利局簡報，承諾將與地方協力加速後續相關治理執行與治水推動。
水利局長邱忠川表示，統計昨天凌晨0時至晚間9時，全市共有57座抽水站啟動，總抽水量達403萬噸，而後壁區昨累積雨量達423毫米，白河區約390.5毫米，已超出區域排水設計標準，面對極端氣候挑戰，市府將推動菁寮排水整治工程、菁寮老街內水路改善、提高菁寮抽水站抽水量能等治水計畫。
其中，首要改善為菁寮排水整治及聚落內水排水抽排設施改善，而菁寮排水整治除菁寮排水下游堤防加高工程外，同時要推動菁寮排水下游治理工程及菁寮排水菁長橋2側護岸加高工程，提升菁寮排水通洪能力並降低溢淹進入社區風險。
邱忠川也說，針對菁寮里內水排出容易受菁寮排水影響部分，已研擬社區內水排水路及增設閘門抽水機改善工程，總經費需約3.5億，中長期計畫則需要從新嘉橋延伸整治至菁寮社區菁長橋，包括4公里河道整治、3座橋梁改建及用地費還需14億元，總共約需要17.5億元，盼中央能優先補助相關治水經費，與地方協力加速後續相關治理執行與治水推動。
市長黃偉哲則強調，市府在應急作業的部分，已針對易淹水地區，採取包括使用太空包將護岸架高與短期應變施作等方式，以臨時措施降低水患風險，而中長期方面則是需要納入橋梁改建必要性，保障當地居民安全，將全力與中央配合，不放棄任何一個角落，持續掌握各地受災情形。
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