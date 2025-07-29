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新光三越南部1據點宣布今不營業！真相曝光 在地網友全笑爛

聯合新聞網／ 綜合報導
新光三越台南小北門店預計8月中試營運，搭上暑假列車。圖／擷自新光三越台南小北門店粉絲專頁
新光三越台南小北門店預計8月中試營運，搭上暑假列車。圖／擷自新光三越台南小北門店粉絲專頁

受到竹節草颱風外圍環流及西南氣流影響，南部地區多地出現淹水災情，今（29）日嘉縣、台南、高雄、屏東四縣市宣布停班停課。對此，新光三越「台南小北門店」的臉書也發文表示「不用問了，明天沒開」，短短一句話吸引不少在地網友噴笑。

臉書粉專「新光三越 台南小北門店」為了因應停班停課，特別發一篇貼文指出「不用問了，明天沒開，大家出門注意安全」，短短16字戳中在地人笑點。事實上，新光三越的台南小北門店根本還沒開幕，預計8月15日才會開始試營運。

貼文一出後，多數網友都噴笑，紛紛表示「不用問了，我大膽預測這個月都不開」、「根本就還沒開過」、「開門也沒用，裡面沒東西可以買」、「不用問了，後天也沒開，大後天也沒開」、「小編，你要學會自己開門」、「新竹巨城小編在哪，你快要被幹掉惹」。

此外，也有不少網友大讚粉專小編幽默，回應「這家百貨公司主管上輩子燒了多少好香，才能請到這麼有個性的小編」、「衝著可愛直辣的你，決定小北門店開幕衝一波解鎖」、「笑死，真的是幹話王」、「小編你還缺工作嗎？打給我…我欣賞你」。

台南 停班停課 新光三越

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