斗六西市場整修工程8月開工 遇農曆過年將停止施工

雲林縣斗六市公所為改善西市場周邊環境，將進行西市場道路與排水整修工程，預計8月8日開工，明年3月3日前完工，市長林聖爵表示，為降低對交通、市場營運影響，將分4階段施工，並在明年農曆新年前一周暫停施工。

西市場道路與排水整修工程總經費3257萬元，已於7月發包，市公所昨召開施工前說明會，除排水與道路整建外，並規畫新增機車停車格約250格、完善道路標線及加派施工時的交維人員。

林聖爵表示，為降低對交通與市場營運影響，工程分四階段施作，第一階段自8月8日至8月18日，辦理雲林路一段鋪面與標線改善，並規畫停車格位；第二階段從8月18日至10月18日，針對興北街至大同路區域改善；第三階段於10月18日至12月18日施作興中街至興北街區域改善。

第四階段自12月18日至明年3月3日辦理興南街至西平路區域改善，並配合年節採買與禁挖政策，將於農曆年前一周起（2月9日至23日）暫停施工。