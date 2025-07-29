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斗六西市場整修工程8月開工 遇農曆過年將停止施工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市公所為改善西市場周邊環境，將進行西市場道路與排水整修工程，預計8月8日開工，將分4階段施工。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市公所為改善西市場周邊環境，將進行西市場道路與排水整修工程，預計8月8日開工，將分4階段施工。圖／斗六市公所提供

雲林縣斗六市公所為改善西市場周邊環境，將進行西市場道路與排水整修工程，預計8月8日開工，明年3月3日前完工，市長林聖爵表示，為降低對交通、市場營運影響，將分4階段施工，並在明年農曆新年前一周暫停施工。

西市場道路與排水整修工程總經費3257萬元，已於7月發包，市公所昨召開施工前說明會，除排水與道路整建外，並規畫新增機車停車格約250格、完善道路標線及加派施工時的交維人員。

林聖爵表示，為降低對交通與市場營運影響，工程分四階段施作，第一階段自8月8日至8月18日，辦理雲林路一段鋪面與標線改善，並規畫停車格位；第二階段從8月18日至10月18日，針對興北街至大同路區域改善；第三階段於10月18日至12月18日施作興中街至興北街區域改善。

第四階段自12月18日至明年3月3日辦理興南街至西平路區域改善，並配合年節採買與禁挖政策，將於農曆年前一周起（2月9日至23日）暫停施工。

林聖爵表示，此案攸關市場營運與居民通行安全，將要求廠商落實交通引導、噪音控管，減少對居民及商家的干擾，也提醒工程期程可能因天候因素調整，將透過里辦公處發布最新進度，確保資訊透明，呼籲民眾多加體諒與配合。

雲林縣斗六市西市場將進行周邊道路排水改善，圖為市場春節前採購年貨人潮。圖／本報資料照
雲林縣斗六市西市場將進行周邊道路排水改善，圖為市場春節前採購年貨人潮。圖／本報資料照
雲林縣斗六市公所為改善西市場周邊環境，將進行西市場道路與排水整修工程，預計8月8日開工，市長林聖爵表示，將分4階段施工。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市公所為改善西市場周邊環境，將進行西市場道路與排水整修工程，預計8月8日開工，市長林聖爵表示，將分4階段施工。圖／斗六市公所提供

工時 雲林 停車格

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