聽新聞
0:00 / 0:00
斗六西市場整修工程8月開工 遇農曆過年將停止施工
雲林縣斗六市公所為改善西市場周邊環境，將進行西市場道路與排水整修工程，預計8月8日開工，明年3月3日前完工，市長林聖爵表示，為降低對交通、市場營運影響，將分4階段施工，並在明年農曆新年前一周暫停施工。
西市場道路與排水整修工程總經費3257萬元，已於7月發包，市公所昨召開施工前說明會，除排水與道路整建外，並規畫新增機車停車格約250格、完善道路標線及加派施工時的交維人員。
林聖爵表示，為降低對交通與市場營運影響，工程分四階段施作，第一階段自8月8日至8月18日，辦理雲林路一段鋪面與標線改善，並規畫停車格位；第二階段從8月18日至10月18日，針對興北街至大同路區域改善；第三階段於10月18日至12月18日施作興中街至興北街區域改善。
第四階段自12月18日至明年3月3日辦理興南街至西平路區域改善，並配合年節採買與禁挖政策，將於農曆年前一周起（2月9日至23日）暫停施工。
林聖爵表示，此案攸關市場營運與居民通行安全，將要求廠商落實交通引導、噪音控管，減少對居民及商家的干擾，也提醒工程期程可能因天候因素調整，將透過里辦公處發布最新進度，確保資訊透明，呼籲民眾多加體諒與配合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言