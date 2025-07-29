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青年提案 雲林號召擦拭反光鏡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林縣政府4年前成立「青年事務諮詢委員會」，至今提出83案涵蓋交通、衛教、創生、環保等建議由縣府各局處擬定相關行動方案；委員會昨再決議8月30日發起「人本交通擦亮雲林」行動，號召民眾擦拭反光鏡，藉此喚起交通安全意識。

交通工務局長汪令堯說，過去只要反光鏡有髒汙，都會派廠商或協調志工協助擦拭，但志工有限，若能藉由青年委員號召，讓更多民眾重視、並協助擦拭反光鏡，相信能大幅提升交通安全。

青年事務諮詢委員會昨於縣府開會，委員沈祖全提出「導入本會提案激勵與輔導機制」、邱順益提出「建置校園智慧循環杯系統」、謝宜澂提出「推動在地綠色農食供應鏈」、張光儀提出「提升雲林觀光亮點」等提案；與會的建設處、農業處、環保局、文化觀光處等表示，帶回意見研擬行動方案。

會議中，盧宣穎、程心愉、游庭葦、沈祖全、蔡儀蓁5名青年委員也發起「人本交通擦亮雲林」行動方案，將拍攝雲林交通宣導短影音，以及8月30日號召民眾在斗六市區擦拭反光鏡，盼喚起外界對交通安全的重視。

勞動暨青年事務發展處長張世忠說，委員會不僅培力青年參與公共事務，也是縣政推動助力之一，去年青年委員發起淨灘，邀50多名青年在三條崙海水浴場撿拾廢棄物，以行動守護家鄉。

縣長張麗善昨也參與會議，由於本屆青年委員即將到任，她說，希望卸任後也能繼續提供縣府各項建議與寶貴思維，作政策推動參考。

青年 雲林 反光鏡

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