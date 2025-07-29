交長會勘允諾 台39線北延 新市官田段先推動

台南高鐵軌道橋下道路，目前最北端為台39線新市段，地方爭取往北延伸，交通部長陳世凱昨會勘允諾，北延的可行性評估初期報告預計下月審查完畢，未來綜合規畫階段「會將台39線新市到官田段設為優先路段」。

2009年當時台南縣政府就回應地方需求、辦理「高鐵橋下道路延伸至官田可行性研究規劃案」，不久台南縣市合併後，規畫就無疾而終，但目前南科地區交通量遠超過現有道路負荷，加上部分溪北地區民眾會到高鐵嘉義站搭車，嘉義縣民也盼台39線串連兩縣市；交通部去年11月原則同意公路局重啟評估案，範圍為嘉縣太保市到台南新市區，長度約44.5公里。

陳世凱等人到新市高鐵橋下的台39線會勘，立委郭國文說，南科就業人口已達10萬人，人流與車流量都大，應優先打通從新市至官田路段，尤其這部分未觸及到環境敏感區，可行性評估也較容易；立委林俊憲則說，南科這段增設台39線公路效益最好，會讓路網一路從高雄科學園區，行經南科4期、到南科1到3期，再連結到溪北地區。

陳世凱回應說，由於可行性評估已發包，較難把相關路段拉出來重新評估，但待可行性評估完成後，在綜合規畫階段會將新市到官田設為優先路段。依照交通部書面規畫報告，台39線北延可行性評估初期報告會在8月審查完畢，明年會完成期中報告，2027年可完成可行性評估。

陳世凱及多名立委也到到北門井仔腳瓦盤鹽田等地，考察丹娜絲颱風災後台南海線觀光建設復原狀況，雲嘉南濱海

國家風景區管理處指出，海線地區觀光設施災損的硬體修復，估最少3到6個月；郭國文建議，可以優先規畫山線的活動，待海線設施恢復後再串聯。

陳世凱回應，有在規畫大型活動，且不只觀光署所屬單位，包括國家公園、高鐵等其他組織都應納入。