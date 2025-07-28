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致災性豪雨恐來臨...明將停班課？台南市政府19時15分宣布

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今早因短時強降雨造成後壁區菁寮、菁豐、長短樹里發生民宅進水情況，根據中央氣象署資料，傍晚至明天恐仍有豪大雨發生，台南市政府將在今晚7點15分宣布是否停班課。記者萬于甄／攝影
台南今早因短時強降雨造成後壁區菁寮、菁豐、長短樹里發生民宅進水情況，根據中央氣象署資料，傍晚至明天恐仍有豪大雨發生，台南市政府將在今晚7點15分宣布是否停班課。記者萬于甄／攝影

受低壓帶及西南風影響，台南今早因短時強降雨造成後壁區菁寮、菁豐、長短樹里發生民宅進水情況，根據中央氣象署資料，截至今午12時最大累積雨量為後壁區達381.5毫米、白河區285.5毫米、東山區267.5毫米，由於傍晚至明天仍有豪大雨發生，台南市政府將在今晚7時15分宣布是否停班課。

南市府指出，後壁區、白河區承受「超過10年重現期區域排保護標準」的降雨量，造成菁寮社區菁寮里、菁豐里以及部分長短樹里發生淹水、水進入民宅的情況，為因應接下來可能還會發生的降雨高峰，已指示調集移動式抽水機，並徵用民間移動式抽水機，部署在預期降雨大、地勢低窪的地區；另外也針對預期有強降雨，以及丹娜絲風災房屋受損尚未修復的民眾，進行預防性撤離。

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