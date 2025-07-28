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青年提案落實行動　雲林8月發起擦亮反光鏡行動喚醒交安意識

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣青年事務諮詢委員會發起淨灘活動，號召50多名青年在三條崙海水浴場撿拾廢棄物，以行動守護家鄉，今年將號召民眾擦拭反光鏡，喚起民眾交通安全意識。圖／雲林縣政府提供
雲林縣青年事務諮詢委員會發起淨灘活動，號召50多名青年在三條崙海水浴場撿拾廢棄物，以行動守護家鄉，今年將號召民眾擦拭反光鏡，喚起民眾交通安全意識。圖／雲林縣政府提供

雲林縣2021年成立「青年事務諮詢委員會」，鼓勵青年參與政策並提案，至今已提出83案涵蓋交通、衛教、創生、環保等建議，由縣府各局處擬定相關行動方案，今委員會決議，將於8月30日發起「人本交通擦亮雲林」行動，號召民眾一同擦拭反光鏡，藉此喚起民眾交通安全意識

青年事務諮詢委員會今天在縣府召開會議，勞動暨青年事務發展處長張世忠、建設處副處長鄭峰明、農業處副處長蔡耿宇、環保局副局長黃富義及社會、教育、文化觀光處等局處派員與青年委員會談。

其中沈祖全委員提出「導入本會提案激勵與輔導機制」、邱順益提出「建置校園智慧循環杯系統」、謝宜澂提出「推動在地綠色農食供應鏈」、張光儀提出「提升雲林觀光亮點」等提案，相關局處將帶回意見研擬行動方案。

張世忠表示，青年事務諮詢委員會青年與縣府對話的重要平台，不僅培力青年參與公共事務，也是縣政推動助力之一，去年青年委員發起淨灘活動，號召50多名青年在三條崙海水浴場撿拾廢棄物，以行動守護家鄉。

今會議中，盧宣穎、程心愉、游庭葦、沈祖全、蔡儀蓁5名青年委員發起「人本交通擦亮雲林」行動方案，將拍攝雲林縣交通宣導短影音，以及8月30日號召民眾在斗六市區擦拭反光鏡，盼透過實際行動拋磚引玉，喚起大家對交通安全的重視。

本屆青年委員即將到任，縣長張麗善今到場參與會議討論，並感謝委員針對縣政提出許多寶貴的建議，希望未來他們卸任後，也能繼續提供縣府各項建議與寶貴思維，作為政策推動參考。

雲林縣青年事務諮詢委員會將於8月30日發起「人本交通擦亮雲林」行動，號召民眾一同擦拭反光鏡，藉此喚起民眾交通安全意識。記者陳雅玲／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會將於8月30日發起「人本交通擦亮雲林」行動，號召民眾一同擦拭反光鏡，藉此喚起民眾交通安全意識。記者陳雅玲／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會今決議將於8月30日發起「人本交通擦亮雲林」行動，號召民眾一同擦拭反光鏡，藉此喚起民眾交通安全意識。記者陳雅玲／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會今決議將於8月30日發起「人本交通擦亮雲林」行動，號召民眾一同擦拭反光鏡，藉此喚起民眾交通安全意識。記者陳雅玲／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會發起淨灘活動，號召50多名青年在三條崙海水浴場撿拾廢棄物，以行動守護家鄉，今年將號召民眾擦拭反光鏡，喚起民眾交通安全意識。圖／雲林縣政府提供
雲林縣青年事務諮詢委員會發起淨灘活動，號召50多名青年在三條崙海水浴場撿拾廢棄物，以行動守護家鄉，今年將號召民眾擦拭反光鏡，喚起民眾交通安全意識。圖／雲林縣政府提供

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