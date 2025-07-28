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台中通用戶破286萬 市府攜手星宇抽神戶商務艙機票

中央社／ 台中28日電

「台中通TCPASS」APP，截至28日下載次數超越286.8萬次，台中市數位發展局今天推出回饋活動，只要上「漾台中」粉絲專頁完成抽獎條件，有機會抽中星宇航空台中飛日本神戶商務艙來回機票

台中市政府數位發展局今天發布新聞稿，數位局長林谷隆表示，積極打造「台中通」APP整合超過2600項市政與生活服務，享受一站式數位服務體驗，更不斷擴展服務，下載次數目前突破286萬次，超越台中市人口總數。

林谷隆指出，數位局攜手星宇航空在7月28日至8月1日舉辦線上抽獎活動，民眾只要追蹤台中市政府官方「漾台中」粉絲專頁，並在指定貼文中留言「我愛台中通！我愛吃ＯＯ（填入最愛的鍋烤店或品項名稱）」，Tag3名朋友，就有機會抽中「星宇航空台中飛日本神戶」商務艙來回機票，一共送出2張；中獎名單將於8月4日公布，抽出2名幸運得主，歡迎把握用台中通「通」往日本的機會。

數位局說明，「2025台中鍋烤節」已正式開跑，7月14日至8月14日活動期間可透過「台中通」APP參與「最愛鍋烤店家」票選，用投票支持愛店，同時活動提供多項好禮，包括萬元鍋烤抵用券、印義泰韓等國家來回機票及汽車大獎，每天皆可投票，投越多次，中獎機會越高。

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