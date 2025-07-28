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林俊憲提媒合旅宿業安置災民　助加速風災後復原

中央社／ 台南28日電
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照

颱風丹娜絲侵襲造成台南觀光產業災損，民進黨立委林俊憲建議媒合有意願的旅宿業者，讓家園受損災民暫時入住，解決安置問題，也幫助旅宿業度過短期內營運難關。

民進黨立委林俊憲、郭國文、林宜瑾今天率立法院交通委員會，會同交通部長陳世凱到台南考察，先到北門區井仔腳瓦盤鹽田等地聽取雲嘉南濱海國家風景區簡報，了解丹娜絲風災後觀光建設復原狀況，再前往了解台39線（高鐵橋下側車道）向北延伸工程進度。

林俊憲表示，丹娜絲風災除了為當地居民帶來災情，也損壞不少觀光景點及建物，他已向交通部爭取重建經費，希望盡快恢復觀光景點原貌；後續則建議交通部應提供災後觀光振興補助，如舉辦大型活動，或提供交通優惠等，振興當地觀光產業。

林俊憲提到，目前仍有災民家園尚待修繕，建議比照花蓮0403地震方案，由觀光署媒合有意願旅宿業者，讓災民先暫時入住，既解決安置問題，也幫助旅宿業度過短期內營運難關。

郭國文表示，目前仍以恢復當地居民生活正常為優先，待觀光景點安全維護與修復完成後，就可思考如何吸引遊客再次回流，例如舉辦大型觀光活動等方式，讓民眾知道台南觀光景點已修復完成。

陳世凱指出，台南許多景點因颱風受到很大損傷，包括雲嘉南濱海國家風景區與西拉雅國家風景區等，首要工作是加緊腳步、盡快修復；同時提醒相關單位，地方居民仍有許多需要修復的地方，相關資源仍以民眾生活需求為優先。

陳世凱表示，他也認同要透過規劃大型活動振興觀光，且不只觀光署所屬單位，包括國家公園、高鐵等其他組織都應納入規劃；針對今天林俊憲等人提出建議，交通部會盡快盤點資源，全力協助。

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