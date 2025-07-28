影／立委邀考察台南風災 交長承諾台39線北延官田優先推

丹那絲颱風造成台南觀光景點受損，立法院交通委員會立委林俊憲、郭國文、林宜瑾今天與交通部長陳世凱考察海線建設復原狀況，了解影響台南溪北狀況、地方反映多時的台39線北延接台37進度。陳世凱承諾台39線新市延伸到官田段優先推動。

一行人先到北門井仔腳瓦盤鹽田，林俊憲表示，沿海地帶只要大風大雨都容易淹水，要求增設抽水站減少水災發生。郭國文則說，在觀光復興上，應該要跟軟性文化結合，例如和刈香宗教文化連結。

陳世凱回應，觀光署預計在海線辦理觀光活動，會適當添加地方宗教與文化因素，來增加觀光行程與地方的連結。

雲嘉南風管處則報告這次台南海線地區觀光設施災損，整體估計最少要3到6個月，硬體設施才能恢復。郭國文認為，年初大地震導致台南山區的觀光遭到重擊，但預算都用在硬體工程，缺少活動串聯。

郭國文指出，海線景點仍在修復階段，可以優先規畫山線的活動，待海線設施恢復後再串聯。陳世凱稱認同要透過活動來振興觀光，他表示有在規畫大型活動，且不只觀光署所屬單位，包括國家公園、高鐵等其他組織都應納入。

眾人再到台39線新市高鐵橋下道路，了解地方要求的台39線北端往北繼續延伸規畫。依照交通部書面規畫報告，預計可行性評估初期報告會在8月審查完畢，明年會完成期中報告，116年可以完成可行性評估。

郭國文認為，南科就業人口已達10萬人，人流與車流量都大，應該優先打通從新市至官田路段，尤其這部分因為未觸及到環境敏感區，可行性評估應該也較容易。

林俊憲表示，南科這段增設公路效益最好，且會讓路網一路從高雄科學園區，經過南科四期，到南科一到三期，再連結到溪北，應該加速進行。