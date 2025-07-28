快訊

魏如萱認了姐弟戀！駁當小三介入小21歲Ian「從未想傷害誰」

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死

聽新聞
0:00 / 0:00

影／立委邀考察台南風災 交長承諾台39線北延官田優先推

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影

丹那絲颱風造成台南觀光景點受損，立法院交通委員會立委林俊憲、郭國文、林宜瑾今天與交通部長陳世凱考察海線建設復原狀況，了解影響台南溪北狀況、地方反映多時的台39線北延接台37進度。陳世凱承諾台39線新市延伸到官田段優先推動。

一行人先到北門井仔腳瓦盤鹽田，林俊憲表示，沿海地帶只要大風大雨都容易淹水，要求增設抽水站減少水災發生。郭國文則說，在觀光復興上，應該要跟軟性文化結合，例如和刈香宗教文化連結。

陳世凱回應，觀光署預計在海線辦理觀光活動，會適當添加地方宗教與文化因素，來增加觀光行程與地方的連結。

雲嘉南風管處則報告這次台南海線地區觀光設施災損，整體估計最少要3到6個月，硬體設施才能恢復。郭國文認為，年初大地震導致台南山區的觀光遭到重擊，但預算都用在硬體工程，缺少活動串聯。

郭國文指出，海線景點仍在修復階段，可以優先規畫山線的活動，待海線設施恢復後再串聯。陳世凱稱認同要透過活動來振興觀光，他表示有在規畫大型活動，且不只觀光署所屬單位，包括國家公園、高鐵等其他組織都應納入。

眾人再到台39線新市高鐵橋下道路，了解地方要求的台39線北端往北繼續延伸規畫。依照交通部書面規畫報告，預計可行性評估初期報告會在8月審查完畢，明年會完成期中報告，116年可以完成可行性評估。

郭國文認為，南科就業人口已達10萬人，人流與車流量都大，應該優先打通從新市至官田路段，尤其這部分因為未觸及到環境敏感區，可行性評估應該也較容易。

林俊憲表示，南科這段增設公路效益最好，且會讓路網一路從高雄科學園區，經過南科四期，到南科一到三期，再連結到溪北，應該加速進行。

陳世凱回應說，由於可行性評估已經發包，較難把相關路段拉出來重新評估，但待可行性評估完成後，在綜合規畫階段會將新市到官田設為優先路段。

立委邀交長陳世凱考察台南風災災區復建。圖／郭國文提供
立委邀交長陳世凱考察台南風災災區復建。圖／郭國文提供
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影
立委邀交長陳世凱考察台南風災災區復建。圖／郭國文提供
立委邀交長陳世凱考察台南風災災區復建。圖／郭國文提供
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影
立委邀考察台南風災，交長陳世凱承諾台39線北延官田優先推動。記者周宗禎／攝影

南科 陳世凱 郭國文

延伸閱讀

嘉南部分地區風災至今22天仍斷訊 交長陳世凱不願回應

軍人艙等升級交部沒編預算 陳世凱：沒有拗 是敬軍理念

交通建設卡仇恨值 陳世凱：考試題目答案都一樣 地方沒修正好嘸辦法

「立委都知道」！為花東交通與傅崐萁交鋒 陳世凱強調投入逾2300億

相關新聞

影／立委邀考察台南風災 交長承諾台39線北延官田優先推

丹那絲颱風造成台南觀光景點受損，立法院交通委員會立委林俊憲、郭國文、林宜瑾今天與交通部長陳世凱考察海線建設復原狀況，了解...

嘉南部分地區風災至今22天仍斷訊 交長陳世凱不願回應

丹娜絲颱風過後至今22天，台南市學甲等溪北地區、八掌溪北岸嘉義義竹等部分災區電信仍斷訊，有受災戶無法對外通訊求助無門。上...

風災捐款 南市破7300萬元

丹娜絲颱風使台南、嘉義災區居民面臨家園重建，老弱更生活陷困境，各界紛紛伸出援手，源起早年「台南幫」企業家的南紡購物中心、...

嘉縣牡蠣受創漲價 台西文蛤死疑人禍

丹娜絲颱風重創嘉南沿海地區，嘉縣牡蠣養殖戶直呼「全被颱風收成了」，目前蚵價上漲、有錢不一定買得到；台南的歷史回憶遭摧殘，...

雲西音樂季熱情登場 玖壹壹樂團從早high唱到夜晚

颱風過後國內唯一的雲林「2025 雲西海洋音樂季」昨晚、今天在四湖三條崙海水浴場熱情登場，吸引大批民眾參加，昨晚人氣天團...

嘉義東石蚵災損嚴重 漁會總幹事盼放寬補助

嘉義區漁會今天舉行剝蚵競賽、海鮮美食品嘗及漁民節表揚活動，假日遊客擠爆東石魚市場；因風災肆虐，牡蠣養殖戶損失慘重，嘉義區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。