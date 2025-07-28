鄭明典示警「有人需要幫忙」！雲林這鄉鎮近半數村落泡水

受低氣壓和西南風影響，前中央氣象局長鄭明典在臉書示警，「一定會有人需要幫忙的」，雲林縣沿海地區今天凌晨開始強降雨不斷，水林、口湖都傳出多處村落積淹水，其中水林鄉淹水最高處約70公分，多處民宅到中午仍在淹水中，縣長張麗善到場勘災時表示，已調動其它鄉鎮抽水機支援，台北市長蔣萬安早上也主動來電要給予協助，能夠緊急應變的都已經在做。

鄭明典今晨在臉書在臉書貼出多張衛星雲圖，可以看見雲林、嘉義及台南地區被大雨籠罩，並說「一定會有人需要幫忙的」，「短延時強降雨！不論下在哪裡都會有排水不及的情況」。雲林縣沿海地區今天凌晨陸續傳出積淹水災情，其中水林鄉今晨降雨超過300毫米，松北村、松西村、松中村、瓊埔村、塭底村、蕃薯、山腳、大山、後寮等村落都傳出淹水。

松北村長陳國淵說，有村民睡覺睡到一半，被雷雨聲驚醒，沒想到2點多就傳出淹水，淹水最高處有70公分，雖然抽水站有運作，但雨量實在太大，根本抽不及。水林鄉代理鄉長張東凱表示，全鄉近半數村落都傳出淹水，因為持續下雨，水退得很慢，有協助撤離1名獨居老人依親，也希望縣府幫忙。

張麗善、水林鄉代理鄉長張東凱等人中午到松北村會勘淹水災情，有民宅仍泡在水中，水利處長許宏博說，水林鄉凌晨過後就開始強降雨，早上3時到7時就有兩百多毫米雨量，到現在已經超過三百毫米，強降雨已超過保護標準，積淹水狀況可以預期，相關抽水站凌晨就開始運作，滯洪池也持續滿水位，但還是超出負荷能量，目前持續跟公所加強排水應變。