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嘉南部分地區風災至今22天仍斷訊 交長陳世凱不願回應
丹娜絲颱風過後至今22天，台南市學甲等溪北地區、八掌溪北岸嘉義義竹等部分災區電信仍斷訊，有受災戶無法對外通訊求助無門。上午交通部長陳世凱陪同立法院交通委員會立委台南視考察「災後觀光復建振興」，對風災斷訊相關問題不願回應。
台南學甲、白河等與嘉義縣交界地區至今許多民眾家裡網路、電視、行動電話經常沒訊號，部分地區甚至全部都沒有訊號。
受災戶抱怨家中第四台電視、行動電話、網路WIFI完全中斷，持續到目前都完全沒有訊號，整整22天；打給電信公司只得到「因風災受損範圍太大，目前仍在安排維修時間，會提供基本費率優惠」。
上午陳世凱陪同立委林俊憲、郭國文到察看溪北觀光區災後復建振興狀況，變造地方關切的台山19線北端、聽取地立委林宜謹與林俊憲、郭國文意見。行程結束離去前記者詢問災區通訊相關問題，陳只表示「以委員的考察行程為主」隨即離去。
立委陳亭妃日前指出，風災後第一時間進入災區，台南12個區所有通訊系統都斷了，讓許多地區受災情況無法對外通報，也無法在第一時間得到救援，加上沒水、沒電，讓受災戶感覺在孤島一樣，求助無門，再者，缺乏訊號，民眾難以接收即時資訊，極有可能造成更嚴重損害、拖延災後重建工作。
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