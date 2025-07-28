嘉南部分地區風災至今22天仍斷訊 交長陳世凱不願回應

丹娜絲颱風過後至今22天，台南市學甲等溪北地區、八掌溪北岸嘉義義竹等部分災區電信仍斷訊，有受災戶無法對外通訊求助無門。上午交通部長陳世凱陪同立法院交通委員會立委台南視考察「災後觀光復建振興」，對風災斷訊相關問題不願回應。

台南學甲、白河等與嘉義縣交界地區至今許多民眾家裡網路、電視、行動電話經常沒訊號，部分地區甚至全部都沒有訊號。

受災戶抱怨家中第四台電視、行動電話、網路WIFI完全中斷，持續到目前都完全沒有訊號，整整22天；打給電信公司只得到「因風災受損範圍太大，目前仍在安排維修時間，會提供基本費率優惠」。

上午陳世凱陪同立委林俊憲、郭國文到察看溪北觀光區災後復建振興狀況，變造地方關切的台山19線北端、聽取地立委林宜謹與林俊憲、郭國文意見。行程結束離去前記者詢問災區通訊相關問題，陳只表示「以委員的考察行程為主」隨即離去。