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嘉南豪雨成災 卓揆令政委陳金德領軍南下視察

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中央氣象署指出，未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照
中央氣象署指出，未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照

受低壓帶及西南風影響，嘉義縣清晨下起豪雨導致淹水成災，縣府緊急宣布停課，雲林縣水林鄉也跟進。行政院長卓榮泰已指示秘書長龔明鑫及顧問李孟諺瞭解嘉南等地目前災情及整備狀況，並請政務委員陳金德率相關部會儘速前往南部地區視察，若地方政府有需求將提供即時支援。

輕颱竹節草在季風環流內「死而復生」，將撲向浙江、再北轉江蘇，雖無侵台機率，但其從台灣北部海面通過，西南風增強，今起一周要防劇烈天氣帶來致災大雨，而嘉義、雲林、台南出現短延時大豪雨等劇烈天氣，累積雨量驚人。

對此，行政院發言人李慧芝表示，由於前階段丹娜絲颱風災後復原工作，包括民宅以及通訊基礎設施等修復工程尚在進行中，卓揆今日上午已請龔明鑫、李孟諺瞭解嘉南等地目前災情及整備狀況。

李慧芝也提及，卓揆並請陳金德政委代表行政院帶領相關部會儘速前往南部地區視察，若地方政府有相關需求，政院也會提供最即時的必要支援。

豪雨 嘉義 行政院

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