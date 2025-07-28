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太晚宣布停班課！嘉義人開車像「開船」怒批縣府慢半拍：真的成河了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友紛紛PO出嘉義災情的影片，感嘆快到公司才宣布停班停課。（民眾提供） 中央社
不少網友紛紛PO出嘉義災情的影片，感嘆快到公司才宣布停班停課。（民眾提供） 中央社

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，嘉義縣政府也緊急宣布停班停課。對此，不少網友紛紛PO出嘉義災情的影片，抱怨快到公司才宣布停班停課，更呼籲雨勢很大，民眾們出外都要注意安全。

一名網友在Threads發文，貼出嘉義縣風雨交加的照片，感嘆都快到公司了，縣府才公布停班停課，早上開車時都以為在「開船」，直言現在的雨勢真的很不妙。從照片中能看出，嘉義縣的道路都被雨水淹沒，行駛中的機車騎士只能停下來用牽車的方式前進，車輛更是像「船隻」疾駛在淹沒的道路中。

更有網友PO出國道一號279路段的照片，從行駛畫面可見兩旁的水面已經快淹到高速公路上了，讓他忍不住驚呼「嘉義路段是要潰堤喔？」。此外，更有網友曬出兩輛汽車半台車泡在水裡的照片，感嘆雨勢的威力，更直言「嘉義是什麼很賤的地方嗎？」。

此文一出，不少網友也抱怨縣府太晚宣布停班停課了，更提醒民眾都要小心安全，「都太晚宣布了」、「都已經開公司車出去了，才宣布停班課，這樣很好玩嗎」、「嘉義縣的雨真的下太大了」、「真的成河了，注意安全」、「真扯的雨量啊」、「安全第一呀」。

受到低壓帶及西南風影響，氣象署針對大豪雨地區發布警示，包含嘉義縣、嘉義市都在範圍內。嘉義縣凌晨起大雨狂炸，短短幾小時累積超過300毫米雨量，太保市、六腳鄉、朴子市、鹿草鄉、水上鄉、新港鄉等多處都傳積淹水

低壓帶及西南風影響，嘉義縣28日有局部豪雨或大豪雨，達一級淹水示警區域包括太保市、朴子市等地。朴子社區住戶表示，住當地多年第一次淹水。圖為住戶車庫淹水情形。（蔡長奇提供） 中央社
低壓帶及西南風影響，嘉義縣28日有局部豪雨或大豪雨，達一級淹水示警區域包括太保市、朴子市等地。朴子社區住戶表示，住當地多年第一次淹水。圖為住戶車庫淹水情形。（蔡長奇提供） 中央社

嘉義 豪雨 淹水 停班停課 高速公路

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