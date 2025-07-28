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6小時下了300毫米雨量 雲林水林、口湖淹水最深30公分
受低氣壓及西南風影響，雲林縣沿海地區昨晚豪雨不斷，今晨4時出現較大的強降雨勢後，水林鄉、口湖鄉部分地區傳出積淹水災情，目前積水陸續消退，縣府表示，下午恐有另一波較大雨勢，沿海地區將有明顯雨勢。
雲林縣沿海地區昨晚起雨勢不斷，水林鄉代理鄉長張東凱表示，凌晨開始雨勢漸大，很多居民擔心淹水不敢睡覺，後來4點多陸續有村落傳出淹水，居民住家、道路都受影響，以水林蔦松、順興地區較為嚴重，積水最深處約30公分高。
縣府水利處長許宏博表示，昨天深夜雲林持續有雨，凌晨2、3點左右，沿海地區抽水站即開始運作，今天上午4時沿海出現強降雨，5時左右水林蔦松、口湖梧北等地區陸續傳出積淹水。
許宏博表示，水林地區今晨6小時內就累積近300毫米雨量，因此陸續傳出積淹水，目前市區積水漸漸消退，農牧區因地勢低窪，退水較慢，持續積水。
許宏博表示，根據氣象署預報，預估下午還會有一波較大雨勢，台19線以西沿海地區雨勢較明顯，將加強戒備、持續監測。
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