遊子返鄉記錄災情遭黃偉哲指非事實 大批網友打臉市長

颱風丹娜絲重創台南，風災後各地災區也陸續整理出大量廢棄物，近期鹽水一名外出遊子返鄉關心家鄉情況，並利用拍片紀錄，影片中僅提到路邊仍堆置許多廢棄物，且災區還有許多民眾等待幫忙，孰料，該影片卻遭台南市政府27日在記者說明會上公開指責是不實內容，讓受災戶傻眼，更說「請不要製作災民與救難人員對立，沒有人指責清潔隊」。

台南風災後迄今已逾20天，溪北、沿海地區仍有許多民宅屋頂待修繕、網路及第四台等通訊待恢復，且各地環境也需持續清理，近期鹽水一名外出的遊子返家關心家鄉情況，同時透過影片紀錄下災區「當天」的現況，影片上架後也在Youtube平台引發討論。

該影片雖拍下當時路旁仍有許多廢棄物需清運，但並無指責市府團隊或清潔人員等言論，孰料，27日卻遭台南市政府在災後復原工作進度報告記者會公開點名抨擊，市長黃偉哲更在個人臉書、Threads平台上直言該影片「完全不是事實」、「無心的幾段影片，傷害到的，是頂著高溫不眠不休為民服務的清潔隊員」，而黃偉哲一番言論不僅讓拍下影片的遊子相當氣憤，大批市民更不買單。

該名遊子27日晚間則在Threads平台發文回應並強調，「完全沒有任何人指責清潔隊！」，「想像不到連黃市長都要開始跟民眾爭辯，請不要製作災民與救難人員對立」；她也強調，其7月21日拍到的災後現場就如影片所見，「這是事實！」，僅是想表達災後第15天的現場，表達有很多人等待被幫忙。

然而，台南市政府在27日發布新聞稿指出，26日有YouTuber上傳台南鹽水災後復原影片，畫面呈現垃圾堆在門口的空地上，質疑災後10多天垃圾還是堆在門口，後續有網路記者未經求證就報導該影片。