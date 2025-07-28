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遊子返鄉記錄災情遭黃偉哲指非事實 大批網友打臉市長

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府昨公開點名Youtuber上傳影片的內容和實際狀況有落差，駁斥網路錯誤資訊對第一線清潔隊員不公，然而該Youtuber影片並未指責市府團隊及清潔人員。圖／南市府提供
台南市政府昨公開點名Youtuber上傳影片的內容和實際狀況有落差，駁斥網路錯誤資訊對第一線清潔隊員不公，然而該Youtuber影片並未指責市府團隊及清潔人員。圖／南市府提供

颱風丹娜絲重創台南，風災後各地災區也陸續整理出大量廢棄物，近期鹽水一名外出遊子返鄉關心家鄉情況，並利用拍片紀錄，影片中僅提到路邊仍堆置許多廢棄物，且災區還有許多民眾等待幫忙，孰料，該影片卻遭台南市政府27日在記者說明會上公開指責是不實內容，讓受災戶傻眼，更說「請不要製作災民與救難人員對立，沒有人指責清潔隊」。

台南風災後迄今已逾20天，溪北、沿海地區仍有許多民宅屋頂待修繕、網路及第四台等通訊待恢復，且各地環境也需持續清理，近期鹽水一名外出的遊子返家關心家鄉情況，同時透過影片紀錄下災區「當天」的現況，影片上架後也在Youtube平台引發討論。

該影片雖拍下當時路旁仍有許多廢棄物需清運，但並無指責市府團隊或清潔人員等言論，孰料，27日卻遭台南市政府在災後復原工作進度報告記者會公開點名抨擊，市長黃偉哲更在個人臉書、Threads平台上直言該影片「完全不是事實」、「無心的幾段影片，傷害到的，是頂著高溫不眠不休為民服務的清潔隊員」，而黃偉哲一番言論不僅讓拍下影片的遊子相當氣憤，大批市民更不買單。

該名遊子27日晚間則在Threads平台發文回應並強調，「完全沒有任何人指責清潔隊！」，「想像不到連黃市長都要開始跟民眾爭辯，請不要製作災民與救難人員對立」；她也強調，其7月21日拍到的災後現場就如影片所見，「這是事實！」，僅是想表達災後第15天的現場，表達有很多人等待被幫忙。

然而，台南市政府在27日發布新聞稿指出，26日有YouTuber上傳台南鹽水災後復原影片，畫面呈現垃圾堆在門口的空地上，質疑災後10多天垃圾還是堆在門口，後續有網路記者未經求證就報導該影片。

南市環保局則鄭重澄清，直指「YouTuber以偏頗角度拍攝影片，造成社會大眾誤會」，災後20天內已清理台南9個月份量廢棄物，「該影片因標題及畫面聳動」，上傳不到1天，已有超過10萬點閱率，對台南清潔人員甚是不公，環保局對此更表示遺憾。

台南市長黃偉哲昨晚在社群平台公開點名鹽水一名返鄉遊子拍攝的垃圾堆置畫面「不是事實」，一番言論不僅讓拍下影片的遊子相當氣憤，大批市民更不買單。圖／翻攝至黃偉哲Threads
台南市長黃偉哲昨晚在社群平台公開點名鹽水一名返鄉遊子拍攝的垃圾堆置畫面「不是事實」，一番言論不僅讓拍下影片的遊子相當氣憤，大批市民更不買單。圖／翻攝至黃偉哲Threads

影片 災後 台南 廢棄物 環保局 黃偉哲

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