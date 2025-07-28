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風災捐款 南市破7300萬元

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲萬于甄／台南報導

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丹娜絲颱風使台南、嘉義災區居民面臨家園重建，老弱更生活陷困境，各界紛紛伸出援手，源起早年「台南幫」企業家的南紡購物中心、吳修齊紀念雙親文教公益基金會各捐1千萬元。南市府統計，截至前天捐款總額突破7300萬元。

吳修齊基金會表示，今年是基金會創辦人吳修齊先生辭世20周年，吳創辦人出身原台南縣學甲鎮頭港里，自幼篤實勤儉、心繫鄉里，基金會此次的捐助，除對災區即時關懷，更是對吳先生精神的延續與致敬，且創立以來始終秉持扶助清寒學生、照顧貧病弱勢、推動文教發展的初心，盼以微光匯聚成火，點燃更多希望。

南紡購物中心表示，0206台南地震時，南紡也在第一時間捐出1千萬元，企業略盡棉薄、不足掛齒。另，財團法人吳尊賢文教公益基金會也捐1千萬元給市府。

先前民進黨立委林俊憲號召郭國文、賴惠員、林宜瑾及多名市議員共同捐600萬元；立委陳亭妃則將265萬元選舉補助款公益信託基金投入災後救助，她另偕同正統鹿耳門聖母廟捐款300萬元。國民黨立委謝龍介與黨籍議員近期也捐200萬元。

市長黃偉哲說，市府優先將補助資源用於災情嚴重溪北地區，也籲社會各界與企業用實際行動伸出援手。

災後許多企業、宮廟紛紛響應捐助，南市社會局指出，此次救助金專戶由律師、會計師及災民代表在內的15名委員會監督運用；意者可捐至台灣銀行台南分行，帳號009045065055，註明「丹娜絲颱風災害捐款」。

颱風 捐款 台南

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