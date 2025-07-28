嘉縣牡蠣受創漲價 台西文蛤死疑人禍

丹娜絲颱風重創嘉南沿海地區，嘉縣牡蠣養殖戶直呼「全被颱風收成了」，目前蚵價上漲、有錢不一定買得到；台南的歷史回憶遭摧殘，北門區台灣烏腳病醫療紀念園區建物滲水，麻豆區安業國小1棵逾百年老榕樹倒伏，幸都獲搶救。

嘉義區漁會昨在東石魚市場辦剝蚵競賽、海鮮美食品嘗及漁民節表揚活動，正巧假日吸引滿滿人潮，但嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，東石蚵農損失近9成，風災來得又快又急，來不及搶收，目前產地價每台斤220元，剝殼賽因此一度無法舉行。

另，雲林台西鄉有才寮大排鄰近魚塭，文蛤養殖戶質疑人為不當操作水門，導致14日海水漲潮直灌旁側溝渠，大量髒水溢堤排入魚塭，造成約6分地、9千台斤文蛤死亡，慘損失60萬元，與颱風無關，將控告縣府；縣府水利處表示，仍調查中，結果若和水門有關，會進行後續的理賠程序。

此外，台灣烏腳病醫療紀念園區目前由王金河醫師家族組成的基金會營運，資源有限，南市立博物館得知受災後邀南市文化局前局長、成大歷史系副教授謝仕淵現勘，並招募志工搶救重要文物；搶救過程也發現1985年就診的勞保資料、北門國小學生團體保險資料等。

麻豆區安業國小校園1棵陪伴學童與社區逾百年的老榕樹6日因強風倒伏，經勘查認定老樹僅中心腐朽，復育成功機會高，但經費超乎市府老樹維護預算，該校傑出校友、旅居上海的鴻億實業董事長李茂盛大力支持下，前天由農業局、學校、鋼構廠商等30多人合力，出動吊車、大型怪手，順利扶正，以H型鋼臨時支撐，後續1個月內完成結構穩固。