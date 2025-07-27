台南關廟、善化表揚35名模範父親 善化還表揚20對金婚夫妻

台南市善化、關廟區公所都在今天表揚模範父親。善化區公所還有金婚夫妻慶祝活動。善化區今年有20名模範父親與20對金婚夫妻；關廟則表揚了15名模範父親。

善化區長譚乃澄表示，今年首次父親節與金婚聯合表揚，接受表揚的父親、金婚表率為孩子的人生用心，更熱心參與鄰里社區公共事務，值得作為後輩榜樣。公開表揚是「宣揚偉大的孝道精神及情牽一甲子的愛，喚起大眾對家庭、婚姻倫理，希望讓眾人能從長輩身上學習到經營夫妻關係的哲學，強化家庭倫理觀念。」

關廟區長陳必成表示，今年榮獲表揚的模範父親有15人，每位受獎人均有足堪表揚事蹟，為鄰里一致推崇。在這個屬於父親的節日，除恭賀獲獎模範父親，也祝福全天下的父親們平安健康、父親節快樂。

善化區金婚獲獎者，包括文昌里柯正吉、柯陳美女，六德里林金森、林柯阿娥，光文里陳茂竣、陳王月，牛庄里吳其春、吳陳金勉，溪美里溫思傳、溫劉秋貴，胡家里胡金水泉、洪秀琴，坐駕里鄭振成、鄭王金美，昌隆里蘇芳傳、蘇吳壽蘭，田寮里楊晋德、楊李秋梅，嘉北里吳文財、吳林玉美，胡厝里蔡慶輝、蔡王金英，小新里張榮茂、張林連秀，嘉南里蔡清文、蔡吳玉英，頂街里曾秋河、曾胡秀香，什乃里林榮分、林王淑貞，文正里徐東宗、徐賴綠珠，南關里黃托祝、黃森，六分里楊竹林、楊秀英，蓮潭里鄭忠國、鄭郭秀初，東關里李永昭、李王先里。

模範父親則有頂街里陳順章，溪美里王勝躍，昌隆里蘇炳憲，小新里劉水籐，胡家里葉建寶，文昌里茆天祥，蓮潭里陳誠忠，文正里賀振銘，胡厝里胡清輝，南關里徐政賢，坐駕里王昭明，嘉南里嚴尚明，什乃里金永來，六德里莊文海，光文里陳瑞添，六分里康志輝，東關里洪景星，田寮里吳清水，嘉北里陳阿裕，牛庄里毛慶林。