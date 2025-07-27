雲西音樂季熱情登場 玖壹壹樂團從早high唱到夜晚

颱風過後國內唯一的雲林「2025 雲西海洋音樂季」昨晚、今天在四湖三條崙海水浴場熱情登場，吸引大批民眾參加，昨晚人氣天團「告五人」熱唱high翻全場，今天玖壹壹接力壓軸開唱，嗨翻雲西，熱情如火。

雲西海洋音樂季從2019年開辦，今年第7年，結合音樂演出、水上體驗、沙雕藝術、特色市集與毛孩友善設計，成功打造為全台最具代表性的夏季音樂品牌之一，今年各縣市的音樂季因颱風取消，只剩雲西音樂季，因此昨天一開幕吸引約10人次陸續進場，使海水浴圽人擠人，熱鬧滾滾。

今年音樂會大卡司樂團為主軸，包括人氣天團「告五人」、客語金曲歌王「羅時豐」以及甜約翰、原子邦妮、公館青少年等多組樂團，更首次結合亞洲療癒系 IP「柴語錄」昨天下午起接力演唱，炒熱了音樂季氣氛。

今天「保庇天后」王彩樺、國民饒舌天團「玖壹壹」、芒果醬、傻子與白痴等超人氣藝人和樂團接力演出，此外，小朋友最愛的大型氣墊滑水道，讓大家盡情玩水推浪，今年更與海清宮、晁陽綠能休閒農場、嘉禮尪仔跟偶搖擺合作推出青天風箏、草頭寶寶、操偶體驗，吸引大批人潮爭相玩樂。