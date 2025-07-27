嘉義東石蚵災損嚴重 漁會總幹事盼放寬補助

嘉義區漁會今天舉行剝蚵競賽、海鮮美食品嘗及漁民節表揚活動，假日遊客擠爆東石魚市場；因風災肆虐，牡蠣養殖戶損失慘重，嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，風災來得又快又急，蚵農來不及反應，「全被颱風收了」希望政府能放寬補助。漁業署表示，協調漁會、養殖協會分擔受件工作，縮短行政程序。

東石剝蚵比賽今年邁入第13屆，已成為地方漁產特色賽事，本屆剖蚵比賽分高齡組、新住民组、男子組、女子組校園組共283人，比去年少約20餘人，會場準備了蚵仔煎8鼎，海鮮粥800份，蚵仔卷、花枝丸300份，魚丸湯500份，吸引假日滿滿觀賽人潮，現場還有漁特產品特賣會，消費滿888元，可參加摸球樂1次，獎品為龍虎魚斑等新鮮魚產，獎品豐富，通通有獎。

歷經丹娜絲風災肆虐，東石蚵農損失慘重，嘉義區漁會總幹事林佳瑩說，損失近9成，這次風災來得又快又急，很多蚵農來不及搶收，不到2小時「全被颱風收了」。也因此造成蚵價上漲，目前產地價每台斤220元，有錢還不一定買得到，今年剝殼大賽還因此一度無法舉行，幸好蚵農熱情幫忙才得以成行。

她說，每個蚵棚補助1萬元，但蚵農不像養殖業者，魚池內的魚獲、抽水機等機具損失可以評估得到，不少蚵棚被吹走得無影無蹤，除非風災來前有拍照佐證，否則因為難以舉證，無法獲得補助。像昨天有蚵農向她反應，蚵棚被吹翻，將蚵棚整理後拍照申請補助，幸好整理前他有拍拍，不然，沒有照片佐證，也很難認定。希望政府給予多些資源、幫助。

農業部漁業署養殖漁業組長陳文深表示，有與漁會、養殖協會等溝通，原由公所收件辦理現金救助、低率貸款，因為公所還要派員現勘，造成收件窗口擠塞；希望透過漁會、養殖協會協助多開幾個受理窗口，先受理補助案件縮短行政程序，然後將資料送給縣府做最後審查。

蚵棚被吹翻在港區，蚵農損失難以估計。圖／嘉義區漁會提供

嘉義區漁會舉行剝蚵競賽、海鮮美食品嘗及漁民節表揚活動，圖為剝蚵競賽校園組現場。記者李宗祐／攝影 嘉義區漁會舉行剝蚵競賽、海鮮美食品嘗及漁民節表揚活動，品嘗海鮮民眾於東石魚市場排成長龍。記者李宗祐／攝影