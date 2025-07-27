風災重創台南烏腳病紀念園區 志工搶救發現文物引關注

台南北門區台灣烏腳病醫療紀念園區因受颱風丹娜絲影響嚴重受損，除主建築部分滲水外，草蓆工廠也因屋頂漏水，導致不少歷史文物泡水，為加速復原進程，館方近期招募志工協助場館進行清理工作，同時也發現不少珍貴紀念文物引起關注。

據了解，台灣烏腳病醫療紀念館由王金河醫師家族組成的基金會營運，因資源有限，原就只能維持低量運作，此次因颱風受到重創，更對運作無疑是雪上加霜，且紀念館為民營館舍，加上廳舍內無人居住，非優先搶救順序。

南市文化局市立博物館得知後主動前往關切，並邀請長期關注區域發展的國立成功大學歷史系副教授謝仕淵前往了解，近期經現勘後，建築現場雖沒有立即性危險，但擔憂紀念館堆積文物恐受損，市博趁周末假期也招募志工，搶救重要文物。

謝仕淵指出，紀念館原址為王金河醫師診療所，戰後因地處砷含量水源區，成為台灣烏腳病疫情最為嚴峻的地區之一，而1950年間教會更與王金河醫師攜手合作設立烏腳病診療免費診所，成為台灣公衛史上的關鍵里程碑。

另外，館區旁的草蓆工廠更見證當地病患自力更生、自組生產作業的過程，不僅為患者提供生計，也象徵著一段地方社群在困境中自助互助的歷史。搶救過程中更發現1985年就診的勞保資料、北門國小學生團體保險資料等，展現當時濱海公共衛生樣貌；另外還有多面王金河醫師連任台南縣議員時，友人致贈的匾額，也都是歷史見證。