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台西文蛤死亡是水門操作人禍？業者慘賠揚言告官 雲林縣府：靜待調查
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雲林縣台西鄉有才寮大排鄰近魚塭，疑因水門操作不當，本月14日海水漲潮直灌旁側溝渠，導致大量髒水溢堤排入魚塭，造成約6分地、9千台斤文蛤死光光，損失60萬元，養殖戶陳情要求賠償，縣府水利處說會派員調查、協商理賠事宜，但迄今毫無下文，業者今天揚言控告縣府。
養殖戶丁宥嘉撈起池中開嘴死亡文蛤，指他所養的文蛤已有6分大，足可採收，不料本月14日下午海水滿潮，水門操作不當並未關緊，致大量從水門湧入內陸溝渠，使溝的髒水直接灌進文蛤池，造成文蛤大量死亡。
丁宥嘉指出，這條溝渠沒有出口，是無尾水路形同死水，又髒又臭，多年來鄰近魚塭區沒人敢用，都直接施工埋管接引大排的水作為養殖水，當天他巡池就看到水門沒關好，大量海水湧入，使溝渠水位爆滿，直溢過魚塭堤岸，帶來蛤死災情。
養殖戶說，當時丹娜絲颱風已離境，所以文蛤之死完全是人為所致，當時鄰近養殖池都被髒水儞入，所幸鄰近的文蛤已完成採收，否則受災會更大。當時曾向議員顏嘉葦、鄉代陳文求陳情會勘，水利單位說會請包商調查蛤死原因，釐清後再與業者協商後續賠償，但迄今已半個月卻無下文。
丁姓業者說，颱風期間雖傳有文蛤死亡，但多是大範圍死亡，若說他的文蛤死亡是天氣因素，為何四周廣大魚塭區，為何獨獨只有他的文蛤死亡，顯和魚塭泡過髒水有關，是人為疏失造成，縣府說要來調查，迄今不聞不問令人氣憤，為維護權益他將控告縣府。
縣府水利處科長伍忠政今天指出，水門最近確有由維管廠商進行維修，經會勘後，已請廠商和保險公司出面處理，目前仍進行事實調查作業中，將來調查結果如和水門有關，將會再進行後續的理賠程序，請業者靜待調查。
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