台南風災迄今21天 環保局廢棄物清運量已近2萬公噸

台南風災後迄今邁入第21天，台南市政府今舉行風災復原工作進度報告，針對垃圾清運進度，環保局說明，截至昨天已累計清運高達1萬8800公噸廢棄物，46處災後垃圾暫置區，已完成32處轉運清除，廢石棉瓦也清除逾255公噸，後續也會持續派員收運。

環保局說明，截至26日已累積出動1萬8489人次與3225車次機具進行清運作業，累積清運高達1萬8800公噸廢棄物，針對廢石棉瓦清理問題，已受理3132件登記，清除量逾255公噸，而發送到各區公所的太空包，可供民眾免費索取，以利石棉瓦加速分類與安全清除作業。

針對網傳鹽水、下營區仍有大量垃圾堆置情況，環保局澄清，網友在鹽水拍攝廢棄物的地點，已在22日清運完成；營區垃圾清運登記爆量，環保局強調，民眾家中如果有廢棄家具，經通知最遲在2天內就會派員清運。

另外，工務局表示，統計截至昨天為止，已動用1178車次機具及3170人次人力進行路樹清理，此次風災接獲2萬7598件災情，已完成處理率達96.8%；針對住屋毀損慰助金申請，全市已累計服務諮詢2萬8403件，受理1萬9091件。

工務局說，為擴大照顧範圍，南市府已公告修正申請計畫，其中「一址多棟」可按棟申請慰助，而公寓大廈部分，可由管委會申請的「共有部分」及由各戶申請的「專有部分」，後者每戶可領慰助金3000元。

最後，針對有線電視收視戶線路修復進度，南天有有線電視業者表示，目前尚未恢復區域以將軍、七股、北門為主，主幹線預計7月底前修復完畢，客戶端維修則在8月10日前完成，同時已發送簡訊提供免費3個月OTT收視，並將依定型化契約辦理個案補償。