快訊

天然利尿劑、有益心血管健康 營養師推薦夏天該吃西瓜8大理由

南下捨棄高鐵改選「它」…台北到新竹只花145元 網狂讚：便宜還豪華

聽新聞
0:00 / 0:00

55歲上班族罹患胸腺瘤 劍突下內視鏡入路搭配達文西免開胸

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑指出，胸腺瘤位於胸腔中央、靠近心臟與大血管，傳統手術需開胸，傷口大、復原期長，近年來興起以達文西手術系統結合「劍突下內視鏡入路」，以微創方式進行切除，為病人帶來更低疼痛、更快恢復的新選擇。圖／奇美醫院提供
奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑指出，胸腺瘤位於胸腔中央、靠近心臟與大血管，傳統手術需開胸，傷口大、復原期長，近年來興起以達文西手術系統結合「劍突下內視鏡入路」，以微創方式進行切除，為病人帶來更低疼痛、更快恢復的新選擇。圖／奇美醫院提供

👉▪【開票結果】726大罷免完整開票數據看這裡

台南一名55歲陳姓女子因長時間胸悶與呼吸不順，前往奇美醫院胸腔外科就醫，經醫師蘇英傑檢查發現竟是「胸腺瘤」作祟，一般傳統手術治療需開胸，而考量病人預後，蘇英傑建議採用達文西手術系統結合「劍突下內視鏡入路」，讓陳女術後第3天即可順利出院且恢復良好。

奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑表示，胸腺腫瘤位於胸腔中央，鄰近心臟、大血管與神經，傳統手術常需大範圍開胸，術後疼痛與併發症風險高，近年來則透過「劍突下」內視鏡入路，搭配達文西系統，可使手術擁有視野良好、肋間無傷口、術後疼痛減輕等優勢。

蘇英傑說明，55歲的陳女因持續胸悶與呼吸不順就醫，經檢查發現罹患胸腺瘤，因傳統手術需開胸，傷口大、復原期長，讓陳女相當擔心影響工作與生活品質，經評估建議下，採用達文西手術系統結合「劍突下內視鏡入路」，以微創方式順利切除病灶，術後第3天順利出院。

他提到，院方自2012年引進達文西手術系統，迄今已累積超過114台手術經驗，而截至今年6月底，已完成多例達文西輔助胸腺腫瘤手術，臨床成果穩定，有效克服傳統手術的視野與操作限制，為病人帶來更低疼痛、更快恢復的新選擇。

手術 達文西 內視鏡

延伸閱讀

屁股掉了！女子豐臀手術失敗 深蹲到一半竟「掉出來」

為什麼日本上班族都穿一模一樣？外國人震驚：根本像是制服

32歲女長出10公分大肌瘤 透過單孔達文西手術保留子宮肚皮無疤痕

高文音挑戰「機智醫生生活」 直呼當醫生太累了

相關新聞

丹娜絲災後21天 台南學甲區仍持續沒網路、沒第四台、沒通訊

丹娜絲颱風重創台南，立委陳亭妃本月20日指溪北部分地區仍然不穩定，許多受災情況無法對外通報，也就無法在第一時間得到救援，...

55歲上班族罹患胸腺瘤 劍突下內視鏡入路搭配達文西免開胸

台南一名55歲陳姓女子因長時間胸悶與呼吸不順，前往奇美醫院胸腔外科就醫，經醫師蘇英傑檢查發現竟是「胸腺瘤」作祟，一般傳統...

台中衡山基金會投入台南災區 92歲山區獨老住屋不再危險

台中市衡山基金會參與台南風災災區修繕，今天為玉井92歲獨居長者阿吉伯修繕房屋，呼籲大眾關注偏鄉長者災後生活安全。

台南災區未復原！不少人搭機返台投票 他呼籲年輕人「回家必做1事」

今（26）日為大罷免投票，不少民眾都返鄉投票。對此，一名住在台南的網友分享，之前颱風造成的損失，至今仍未完全恢復，他把泡水的傢俱搬到門前空地，十幾天過去都沒有清潔隊處理，打電話才得知有超過300戶預約，還需再等待，他也喊話回鄉投票的年輕人，能回老家探望長輩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台南風災重創 南紡購物中心、吳修齊基金會各捐助千萬

「丹娜絲」颱風重創台南市，源起早年「台南幫」企業家的南紡購物中心、吳修齊紀念雙親文教公益基金會各捐出1000萬元協助台南...

丹娜絲重創台南校園「樹倒最嚴重」 282校已拚到復原9成

丹娜絲颱風重創台南沿海及溪北18區校園災情慘重，台南市教育局提報全市搶修及復建金額達2.4億元，以樹木傾倒最嚴重，外界關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。