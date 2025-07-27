55歲上班族罹患胸腺瘤 劍突下內視鏡入路搭配達文西免開胸

台南一名55歲陳姓女子因長時間胸悶與呼吸不順，前往奇美醫院胸腔外科就醫，經醫師蘇英傑檢查發現竟是「胸腺瘤」作祟，一般傳統手術治療需開胸，而考量病人預後，蘇英傑建議採用達文西手術系統結合「劍突下內視鏡入路」，讓陳女術後第3天即可順利出院且恢復良好。

奇美醫院胸腔外科主任蘇英傑表示，胸腺腫瘤位於胸腔中央，鄰近心臟、大血管與神經，傳統手術常需大範圍開胸，術後疼痛與併發症風險高，近年來則透過「劍突下」內視鏡入路，搭配達文西系統，可使手術擁有視野良好、肋間無傷口、術後疼痛減輕等優勢。

蘇英傑說明，55歲的陳女因持續胸悶與呼吸不順就醫，經檢查發現罹患胸腺瘤，因傳統手術需開胸，傷口大、復原期長，讓陳女相當擔心影響工作與生活品質，經評估建議下，採用達文西手術系統結合「劍突下內視鏡入路」，以微創方式順利切除病灶，術後第3天順利出院。

他提到，院方自2012年引進達文西手術系統，迄今已累積超過114台手術經驗，而截至今年6月底，已完成多例達文西輔助胸腺腫瘤手術，臨床成果穩定，有效克服傳統手術的視野與操作限制，為病人帶來更低疼痛、更快恢復的新選擇。