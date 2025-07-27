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丹娜絲災後21天 台南學甲區仍持續沒網路、沒第四台、沒通訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
有長者中華電信的室內電話及南天第四台的線路中斷、路燈不亮，老人家表示，雖然線路嚴重損壞，但並不清楚該如何向相關單位反映，也未曾看見任何單位主動前來檢修或協助。本報資料照片
有長者中華電信的室內電話及南天第四台的線路中斷、路燈不亮，老人家表示，雖然線路嚴重損壞，但並不清楚該如何向相關單位反映，也未曾看見任何單位主動前來檢修或協助。本報資料照片

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丹娜絲颱風重創台南，立委陳亭妃本月20日指溪北部分地區仍然不穩定，許多受災情況無法對外通報，也就無法在第一時間得到救援，受災戶感覺求助無門；學甲區秀昌里莊姓女市民表示，直到今天已經21天，家裡網路、電視、行動電話，還是全部都沒有訊號。

立委陳亭妃日前指出，風災後第一時間進入災區，台南12個區所有通訊系統都斷了，讓許多地區受災情況無法對外通報，也無法在第一時間得到救援，加上沒水、沒電，讓受災戶感覺在孤島一樣，求助無門，再者，缺乏訊號，民眾難以接收即時資訊，極有可能造成更嚴重損害、拖延災後重建工作。

家住學甲區秀昌里的莊姓女市民表示，她家的第四台電視、行動電話、網路WIFI完全中斷，持續到目前都完全沒有訊號，整整21天；打給電信公司台灣大哥大只會得到「因這次風災受損範圍太大，目前仍在安排維修時間，會提供基本費率優惠」。

莊女指出，她寧願快點修復也不要賠償方案，都已經三周；她家就在當地的台電公司後面，電力早就已經來了，通訊問題卻一直沒有辦法解決，親友傳訊給她，她都不知道，只有家裡的中華電信市話可以通話，需要聯絡就只能打住家電話。

她說，詢問鄰居，現在當地除了中華電信的網路比較強，其他的網路通訊幾乎都中斷，雖然已經報修，但迄今都沒有看到派員到府檢查線路；南天第四台公司也是，二個月繳一次月租費，如今整整21天不能看，沒有來修復也沒有表示會提供優惠減免方案。

莊女說，網路中斷對居民來說真的是很頭痛的事情，對生活造成很大的困擾，她現在在家都無法知道外界訊息，也不能觀看新聞；只有到上班的學甲區仁得里才正常，回家就彷彿與世界斷絕聯繫，客戶如果有急事傳訊息或有訂單都看不到，十分頭痛。

她指出，如今公司生意、個人投資理財、日常生活都受到嚴重影響，如今已經半個月了，台電努力讓電力恢復正常，希望通訊業者也能盡快解決問題。

有2.4萬人追蹤的在地臉書粉絲專頁「台南學甲人」昨天晚間9時許也發文指出，位於學甲白礁亭附近的頭前寮地區，屬於此次災情的重災區之一，這裡原本有許多古色古香的紅瓦厝與黑瓦厝，風災來襲時屋頂嚴重受損，至今依然遍布破損的痕跡。

台南學甲人分享，這一帶多為高齡長輩居住，行動與資訊取得不便；有長者中華電信的室內電話及南天第四台的線路中斷、路燈不亮，老人家表示，雖然線路嚴重損壞，但並不清楚該如何向相關單位反映，也未曾看見任何單位主動前來檢修或協助。

台南學甲人誠摯呼籲政府相關單位，以及中華電信與南天網路公司，能夠加快腳步，主動前往災區了解實際情況，盡速協助修復受損設施，讓受災居民早日恢復正常生活；特別是針對高齡居民的需求與困難，更應給予同理與優先處理。

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