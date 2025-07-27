台南水道博物館推父親節主題日 創作徽章送老爸

台南山上花園水道博物館將於8月3日舉辦父親節主題活動，當天入園兒童或學生完成指定任務「模仿爸爸特有動作」，可獲一份DIY徽章材料包，鼓勵孩子以創意表達對父親的愛。

台南市立博物館長何秋蓮今天告訴中央社記者，台南市立博物館統籌轄下各展館，於暑假期間各擇一日舉辦主題活動，每個展館活動各具特色，水道博物館以「發揮創意」為主軸，推出河流創作、套色印章蓋印等系列活動，主題日徽章DIY更幫民眾將精心創作化為禮物，傳達心意。

何秋蓮表示，父親節是暑假期間重要節日，水道博物館選擇於8月3日舉辦主題日活動，讓孩子們透過對「爸爸」形象的觀察與模仿，轉化為幽默溫馨互動體驗，進一步深化家庭情感連結，無論是爸爸的坐姿、走路方式，或看電視時的小動作，都可以成為創作靈感，也是促進親子互相了解另一種方式。

水道博物館提供資料指出，「給我的超人老爸」主題日活動不需要事先報名，8月3日入園的兒童與學生可免費參與，高中以上學生須出示學生證，大學生與研究生也可參加。完成指定任務「模仿爸爸特有的動作」，即可獲得一份DIY徽章材料包，於現場親手製作獨一無二的徽章，成為父親節特別禮物。

館方指出，材料數量有限，送完為止，館方雖提供繪圖工具與製作說明，但主要舉辦地點C館送出唧筒室空間有限，若民眾參與踴躍，可能需要現場等待座位，民眾也可自備畫具尋找園區內適當休息處完成創作，再前往壓製成徽章。