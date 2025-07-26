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台中衡山基金會投入台南災區 92歲山區獨老住屋不再危險

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台中衡山基金會投入台南災區，92歲山區獨老不再岌岌可危。圖／劉星君提供
台中衡山基金會投入台南災區，92歲山區獨老不再岌岌可危。圖／劉星君提供

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台中市衡山基金會參與台南風災災區修繕，今天為玉井92歲獨居長者阿吉伯修繕房屋，呼籲大眾關注偏鄉長者災後生活安全。

衡山基金會指出，阿吉伯長年獨居偏遠山區，屋況原本因年久失修已屬危險，先前於年初地震中受損，因地處偏僻又資訊落差，未能即時獲援。丹娜絲颱風風雨屋內滲水、浴室再度坍裂，牆面大片剝落、電線裸露，生活環境岌岌可危。

衡山基金會表示，這次出團結合南區志工團多位水電、鐵工與建築專業志工，將協助修繕浴室、強化結構、重新配置電線與安裝熱水設備，讓高齡長者在風雨季節中也能安全如廁、洗澡與生活。

志工們走進屋內就感受危機，面裂縫寬大可見內部結構，一碰觸即落的粉灰是歲月與風災交織痕跡。大家希望讓阿公不用再靠飲水機擦澡，能安心過個夜。

基金會呼籲各界關注，颱風過後許多災損個案因未達補助門檻或無力通報，往往被社會遺漏。這些「隱形風災戶」可能就在看不到的角落掙扎求生。修繕不只是修一間老屋，更是一個重建希望的起點。

基金會稱，近期已接獲多起因風災導致漏水、塌陷、電線走火等危險住屋通報，將持續規畫後續修繕行動，期盼社會各界「有錢出錢、有力出力」，一同為風災後的長者守住最後的避風港。

台中衡山基金會投入台南災區，92歲山區獨老不再岌岌可危。圖／劉星君提供
台中衡山基金會投入台南災區，92歲山區獨老不再岌岌可危。圖／劉星君提供
台中衡山基金會投入台南災區，92歲山區獨老不再岌岌可危。圖／劉星君提供
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災後 獨居 浴室 災損 丹娜絲颱風

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