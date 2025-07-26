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羅廷瑋罷免案不通過 「敲羅行動」：罷免非結束而是改變起點

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨立委羅廷瑋罷免案不通過。記者黃仲裕／攝影
國民黨立委羅廷瑋罷免案不通過。記者黃仲裕／攝影

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罷免案今投票，儘管天候不佳，許多民眾仍冒雨投票，台中市第六選區投票率高達58%，國民黨立委羅廷瑋罷免不同意票數一路領先同意票，罷免案不通過。罷團「敲羅行動」領銜人呱呱，雖然結果遺憾，但我們深信罷免不是結束，而是改變的起點。

罷團「敲羅行動」領銜人呱呱表示，「給曾經站出來的你，敲羅行動來自心底的感謝，這不是為了我們自己，而是為了我們的城市、家人與未來」。

呱呱說，雖然結果遺憾，但我們深信罷免不是結束，而是改變的起點，謝謝你，讓不可能的改變重新燃起希望，從今天起我們將回歸生活，但敲羅的精神會繼續活在我們心中，直到有一天，能驕傲地對下一代說「台中真的不一樣了」。

罷免

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