丹納絲颱風重創北門高中百年老樹 各地校友響應捐助搶救

今（26）日為大罷免投票，不少民眾都返鄉投票。對此，一名住在台南的網友分享，之前颱風造成的損失，至今仍未完全恢復，他把泡水的傢俱搬到門前空地，十幾天過去都沒有清潔隊處理，打電話才得知有超過300戶預約，還需再等待，他也喊話回鄉投票的年輕人，能回老家探望長輩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2025-07-26 16:18